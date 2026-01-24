$!Impulsan el emprendimiento en Aguaruto con taller de repostería a 30 mujeres

CULIACÁN._ Con el objetivo de brindar herramientas que impulsen la economía familiar y el emprendimiento, este sábado dio inicio a un curso de repostería ofrecido a 30 alumnas en la sindicatura de Aguaruto.

Este esfuerzo es resultado de la colaboración estratégica entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán.

En su comunicado se informó que en esta primera etapa, un grupo de mujeres se inscribió para participar en las sesiones que se llevarán a cabo durante 10 sábados, distribuidas en turnos matutino y vespertino con una duración de cuatro horas por sesión.

El programa educativo es integral, ya que no se limita a la elaboración técnica de pasteles y postres, sino que también integra nociones básicas para la comercialización de los productos.

De esta manera, se busca que las participantes puedan iniciar un emprendimiento propio o consolidar uno que ya se encuentre en operación.

Al respecto, Graciela Cárdenas, encargada del Centro de Emprendimiento de Aguaruto, destacó que estas acciones son posibles gracias a la coordinación con la Dirección de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.