Impulsan en Sinaloa cultura del ahorro energético con feria gratuita en Palacio de Gobierno

Con el objetivo de fomentar el uso eficiente de la energía y fortalecer la economía de las familias sinaloenses, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable puso en marcha la Feria del Ahorro Energético 2026, un espacio de información y orientación que reúne a especialistas, instituciones y ciudadanía para promover prácticas de consumo responsables.

La feria, que se desarrolla los días 10 y 11 de junio en Palacio de Gobierno, es organizada por Sebides en coordinación con el Programa de Ahorro Sistemático Integral y la Comisión Federal de Electricidad.

Durante la inauguración, el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, destacó la importancia de acercar a la población opciones que permitan disminuir el consumo de energía y reducir los gastos en los hogares.

“La idea es ofrecerles alternativas. Me parece que es de mucha valía que la CFE esté con nosotros ofertando estos esquemas que pueden realizarse a través del fideicomiso. Existen convenios con empresas certificadas que pueden ofrecer equipos más eficientes, a menor costo y prácticamente sin intereses, permitiendo que las familias los paguen en parcialidades a través de su recibo de energía eléctrica”, expresó.

La jornada inició con la participación de Jesús Abraham Quiñones Herrera, subgerente comercial de la División de Distribución Noroeste de la CFE, quien resaltó la relevancia de impulsar acciones que ayuden a las familias a adoptar hábitos de consumo más eficientes y aprovechar programas orientados al ahorro energético.

En el evento también participaron Elva Alicia Valdez Clark, responsable de Servicios y Atención al Cliente de la División de Distribución Noroeste de CFE; Jesús Enrique Vargas, superintendente de Zona Culiacán de la paraestatal; y María Guadalupe Zazueta Peña, gerente regional Noroeste del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Durante la feria, las y los asistentes tienen acceso a conferencias y actividades informativas sobre energía solar, uso de equipos eficientes, ahorro de electricidad en el hogar, tarifas eléctricas y acciones prácticas para disminuir el consumo energético y reducir el impacto ambiental.

Además de la oferta informativa, la CFE instaló un módulo de atención ciudadana para brindar orientación personalizada sobre el servicio eléctrico, esquemas tarifarios y aclaración de dudas relacionadas con los recibos de consumo.

Como parte de las actividades, también se realiza la entrega gratuita de focos ahorradores, con el propósito de incentivar el uso de tecnologías más eficientes que permitan disminuir el gasto energético y generar ahorros económicos en los hogares.

La dependencia estatal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación ambiental y energética en el estado, promoviendo prácticas que contribuyan a la mitigación del cambio climático, el uso responsable de los recursos naturales y la construcción de comunidades más sustentables.

Las actividades de la Feria del Ahorro Energético 2026 continuarán este jueves 11 de junio con acceso gratuito para la ciudadanía, incluyendo conferencias, módulos informativos y asesorías especializadas sobre eficiencia energética.