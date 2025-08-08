$!Impulsan en Sinaloa la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña para fomentar la lactancia materna

La Secretaría de Salud, en conjunto con el Sistema DIF Sinaloa arrancaron la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña para promover la lactancia materna durante la primera infancia. Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud, explicó que la iniciativa consiste en una capacitación dirigida a personal médico, enfermería, trabajo social, nutriólogos y promotores de primer y segundo nivel de atención de diversas instituciones de salud, para fortalecer la promoción de la lactancia materna. Las autoridades estatales arrancaron esta iniciativa en el Hospital de la Mujer en Culiacán, en el marco del Mes Mundial de la Lactancia Materna, frente a personal médico de la institución.

“Se consolida el hospital como un hospital amigo de la madre y el niño. Donde se promueve, de manera muy importante, el tema de la lactancia. Donde buscamos que los niños que entren a este hospital salgan con sus mamás entrenadas en dar lactancia”, destacó González Galindo. El funcionario estatal destacó que al comenzar la actual administración, Sinaloa contaba con sólo seis salas de lactancia, número que ha aumentado a 17 en todo el Estado.

Mencionó que el Gobierno de Sinaloa ha impulsado más apoyos para la infancia, como cirugías cardíacas sin lista de espera, implantes cocleares y la creación de una unidad especializada en salud mental infantil. La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz explicó que durante la lactancia se establece un vínculo visual entre madre e hijo que puede ayudar a detectar posibles dificultades de atención en los pequeños.