$!Impulsan en Sinaloa transición de barandillas a un modelo de Justicia Cívica

Con el fin de dejar atrás el añejo modelo punitivo de los tribunales de barandilla, autoridades de 10 municipios sinaloenses y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sostuvieron una reunión clave para consolidar la Justicia Cívica en Sinaloa.

A través del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, la entidad participó este 30 de mayo en la cuarta Reunión de Trabajo “Seguridad desde lo Local”, convocada por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El cambio propuesto no es solo de nombre, ya que se busca que la autoridad municipal deje de enfocarse únicamente en sancionar y comience a atender las causas de los conflictos antes de que estos escalen a hechos de violencia.