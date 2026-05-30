$!Impulsan en Sinaloa transición de barandillas a un modelo de Justicia Cívica

Con el fin de dejar atrás el añejo modelo punitivo de los tribunales de barandilla, autoridades de 10 municipios sinaloenses y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sostuvieron una reunión clave para consolidar la Justicia Cívica en Sinaloa.
A través del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, la entidad participó este 30 de mayo en la cuarta Reunión de Trabajo “Seguridad desde lo Local”, convocada por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
El cambio propuesto no es solo de nombre, ya que se busca que la autoridad municipal deje de enfocarse únicamente en sancionar y comience a atender las causas de los conflictos antes de que estos escalen a hechos de violencia.
Thania Karina Parra y Parra, directora de Ceprevsin, destacó que esta transición es fundamental para reforzar las agendas locales mediante la instalación de Juzgados Cívicos.
El cambio se respalda en una estadística que representa el 20 por ciento de los delitos en México y tienen su origen en conflictos derivados de la convivencia cotidiana.
El modelo tradicional de barandilla, descrito como meramente punitivo, está siendo desplazado por procesos de Justicia Cívica orientados a resolver pacíficamente las rencillas entre ciudadanos, evitando que problemas vecinales terminen en tragedias o delitos mayores.
En este esfuerzo coordinado participan los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán, Badiraguato, Ahome, Guasave, Navolato, Salvador Alvarado, Angostura, Escuinapa y Choix.
Estas localidades sinaloenses se han sumado a otros municipios de la región norte y occidente del País que ya avanzan en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica impulsado por el Gobierno federal.
Con esta estrategia, las autoridades locales buscan adecuar su normatividad para que la justicia en Sinaloa empiece desde lo local, priorizando el diálogo y la prevención sobre el arresto y la multa.