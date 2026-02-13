$!Impulsan la economía local con el ‘Bazar del Amor’ en la Plazuela Obregón

Con el objetivo de fortalecer el consumo local y brindar un espacio para los pequeños negocios, se puso en marcha el “Bazar del Amor” en la Plazuela General Álvaro Obregón, una iniciativa que busca dinamizar la economía de la capital sinaloense en el marco del Día de San Valentín. El comunicado compartió que la actividad, coordinada por la Dirección de Fomento Económico para la Mujer, reúne a más de 80 emprendedoras y emprendedores que aprovechan esta fecha significativa para comercializar productos hechos a mano y fortalecer el bienestar de sus familias.





Desde su comienzo el pasado 11 de febrero hasta el domingo 15, se puede encontrar una variedad de artículos ideales para el regalo de temporada y la oferta incluye desde chocolates, globos y tazas, hasta piezas de bisutería, ropa, calzado para todas las edades y productos artesanales. Entre los artículos para los culiacanenses están los detalles temáticos como corazones de crochet, stickers y versiones comestibles de diversos tamaños, elaborados especialmente para la festividad.



