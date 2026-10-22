$!Impulsan la prevención de cáncer de mama con taller en Centro de Justicia para las Mujeres

CULIACÁN._ La Secretaría de las Mujeres realizó el taller “Prevenir es Amar: Hilos de Vida” en el Centro de Justicia para las Mujeres, para fortalecer el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama. Esta iniciativa busca que las mujeres prioricen su salud y superen miedos. La actividad, dirigida a usuarias de la institución y mujeres en general, tuvo como objetivo sensibilizar e informar sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad.

También promover el autocuidado, el conocimiento de los factores de riesgo, la identificación de posibles señales de alerta y la realización de revisiones médicas periódicas. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Secretaría de las Mujeres de promover el bienestar y la salud integral de las mujeres en la región, buscando empoderarlas con información vital para su autocuidado, se indicó.

Brenda Rocío García Félix, Secretaria de las Mujeres, destacó la importancia de acercar información que contribuya a que las mujeres prioricen su salud. “A veces, las mujeres no nos realizamos los estudios porque nos da miedo que nos digan que tenemos algo malo. El autocuidado es una forma de amarnos y priorizarnos. La detección temprana salva vidas”, señaló. Por su parte, Merle Dinora López Mariscal, coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa, resaltó la importancia de generar espacios de concientización para el bienestar integral. Indicó que “la información es poder” en el área de la salud, empoderando a las mujeres.

La plática fue impartida por el doctor Feliciano Barrón Barrón, del Instituto Nacional de Cancerología, quien compartió información sobre la prevención del cáncer de mama y los factores de riesgo. El especialista enfatizó la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier cambio o sospecha. “La detección oportuna es fundamental para identificar el cáncer de mama en etapas tempranas. Conocer nuestro cuerpo y acudir a una valoración médica contribuye a un diagnóstico oportuno y mejores posibilidades de tratamiento”, explicó.