$!Impulsan nueva etapa para el Centro de Culiacán con aprobación de programas de desarrollo urbano

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, se dio luz verde al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro.

Estos dictámenes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, responden a una propuesta técnica presentada por la directora del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Simei Jezabel Cebreros Raygoza.

La elaboración de estos programas no fue un esfuerzo aislado de la administración municipal y en el proceso participaron activamente organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Fundación Coppel y el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, además de recibir propuestas directas de la ciudadanía.

El comunicado informó que el objetivo central de esta estrategia integral es actualizar la normativa vigente, la cual, según las autoridades, ha quedado rebasada por las necesidades actuales de la capital.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, calificó la aprobación como un paso fundamental para eliminar las trabas reglamentarias que hasta ahora hacían inviables diversos proyectos de inversión en la zona.