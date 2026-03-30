$!Impulsan nueva etapa para el Centro de Culiacán con aprobación de programas de desarrollo urbano

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, se dio luz verde al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro.
Estos dictámenes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, responden a una propuesta técnica presentada por la directora del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Simei Jezabel Cebreros Raygoza.
La elaboración de estos programas no fue un esfuerzo aislado de la administración municipal y en el proceso participaron activamente organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Fundación Coppel y el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, además de recibir propuestas directas de la ciudadanía.
El comunicado informó que el objetivo central de esta estrategia integral es actualizar la normativa vigente, la cual, según las autoridades, ha quedado rebasada por las necesidades actuales de la capital.
El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, calificó la aprobación como un paso fundamental para eliminar las trabas reglamentarias que hasta ahora hacían inviables diversos proyectos de inversión en la zona.
“Lo que hoy se aprueba, este plan de la zona centro es el primer paso de un siguiente paso que será en 15 días más, que ya viene acompañado de la actualización del reglamento de construcción, de urbanismo, etc. y ya con ello ahora sí los inversionistas que se están atrayendo a través de Codesin, un grupo de empresas nacionales y estatales, puedan con toda certeza hacer las inversiones en el Centro”, explicó Gámez Mendívil.
También compartió que representa un paso fundamental para generar condiciones que permitan atraer inversiones y nuevos proyectos y que se busca impulsar no solo el comercio, sino también el desarrollo de vivienda.
Con estas medidas, se espera que el Centro de Culiacán recupere su dinamismo y tenga actividad económica y social no solo en horario de oficina, sino también durante la noche.
Por su parte, el cuerpo de regidores coincidió en que estas herramientas permitirán un desarrollo y la consolidación de obras estratégicas de alto impacto para el municipio.