$!Impulso Nafin beneficia a 155 empresas en Culiacán durante 2025, informa Alcalde

“Aquí estamos en una empresa local llamada Karnes A y L, donde estamos aquí con su dueño Alejandro, venimos esta mañana a entregarle un crédito... Pulso Nafin, que son créditos que son desde los 300 mil pesos a 1 millón y medio de pesos”, señaló. Explicó que el financiamiento varía según el tamaño y necesidades de cada negocio.

El Ayuntamiento de Culiacán continúa con la entrega de créditos del programa Impulso Nafin, el cual busca fortalecer a empresas locales mediante financiamiento para mejorar su operación y capacidad productiva. Durante una visita realizada a la empresa Karnes A y L, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil informó sobre el alcance del programa y la derrama generada en 2025.

En el caso de esta empresa comercializadora de res, cerdo y pollo, el recurso se destinó a mejorar su infraestructura.

“Nos platicaban que invirtieron para mejorar su cuarto frío, temas de logística, temas de insumos”, explicó el Alcalde.

El apoyo entregado este día corresponde al monto máximo del programa, que fue de un millón de pesos.

El Presidente Municipal también detalló el alcance acumulado del programa en el presente año.

“Los apoyos en este 2025 pues son 155 con una derrama de 163.6 millones de pesos”, indicó, subrayando que estos recursos han sido dirigidos a empresas de distintos giros en el municipio.

Gámez Mendívil destacó la importancia de difundir estos mecanismos de financiamiento para que más negocios puedan acceder a ellos.

“Queremos que muchas empresas conozcan este tipo de programas de apoyos y que los aprovechen”, dijo.

Finalmente, recordó que el Ayuntamiento ha impulsado otros esquemas de apoyo, como el dirigido a mujeres emprendedoras.

“Empezamos con 80 mujeres y ahorita son casi las 5 mil mujeres emprendedoras dentro del programa”, afirmó.