Impunidad y omisión, el recuento para un 8 de Marzo

Esto luego de que el 2020 cerró con 26 feminicidios y otros incidentes violentos en que terminaron muertas 12 mujeres.

Y se da en un contexto de casi 5 mil casos de violencia familiar, y con 9 de cada 10 violaciones sexuales contra mujeres, la mayoría, el 61 por ciento, contra menores de edad.

Por eso es que la doctora Teresa Guerra Ochoa afirma que el recuento para el 8 de marzo de 2021, es la impunidad y la omisión.

“En México y en Sinaloa, la violencia contra las mujeres lamentablemente ha ido a la alza; a veces hay altibajos en el número de victimas de feminicidios, particularmente en la entidad, pero eso nunca debe llevarnos a cantar victoria, porque la estadística que tenemos registrada es preocupante ”, dice.

“En Sinaloa, se ha multiplicado de manera extraordinaria la violencia contra las mujeres en el hogar y se confirma con el número de casos que están denunciando de violencia grave, que están padeciendo las mujeres en muchas ocasiones por sus parejas o ex parejas; estamos hablando que el incremento, en los últimos 10 años, yo creo que ya ronda como el 200 por ciento de casos que se denuncian, porque no todos se denuncian ”.

Aún en el Gobierno de Quirino Ordaz, con todo y la declaratoria de alerta de género, se ha acumulado un 70 por ciento más de casos, y esto se debe sumar al incremento del 130 por ciento que se registró en la administración de Mario López Valdez .

En este 2021, el 15 de febrero fue un día negro para Sinaloa.

Muy de mañana, en Culiacán, José Francisco atacó a su ex pareja con un cuchillo en un camión urbano de la ruta Buenos Aires; estaba bajo los influjos de la droga, desempleado y acompañó y acosó a la víctima hasta caer en un ataque de rabia.

La suerte y la reacción de la mujer de 36 años hizo que saliera con algunas escoriaciones leves, y el atacante detenido, procesado y encarcelado a la espera de un juicio y sentencia acusado de intento de feminicidio.

Más tarde, ese mismo día, un joven de 30 años con problemas de esquizofrenia, asesinó a golpes a su madre en un domicilio del fraccionamiento Montecarlo, también en Culiacán.

“Si nosotros observamos las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que el grueso de las mujeres son asesinadas por cerca, hay casos que no es el caso, pero muchas veces parejas, ex parejas, familia, como el caso del hijo que mató a su madre, con extrema crueldad ”, señala Guerra Ochoa.

“Y la verdad es que ese es otro indicador, y algo que nos debe preocupar es la crueldad, cómo se ha multiplicado, cómo la saña, el sadismo, ha ido a la alza y eso la verdad es que pareciera que las autoridades omiten darle la importancia debida a ese aumento, la multiplicación de la saña con que están cometiendo los feminicidios ”.

En días pasados, el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, señaló que en la última sesión del Consejo, en febrero de 2020, las autoridades estatales admitido la crisis por la violencia contra las mujeres en Sinaloa, y que por ello anunciarían una serie de acciones y campañas para confrontar el problema, pero que estas estrategias nunca llegaron o se perdieron por la llegada de la pandemia por el virus Covid-19 a Sinaloa.

“La pandemia no debería ser pretexto, debería ser argumento para reforzar las acciones, porque lo que nosotros hemos observado, y en las mediciones que hemos revisado, el tema de la pandemia vino a multiplicar la violencia; o sea, no fue un distractor que llevó a atenuar la situación de las mujeres, si no al revés, llevó a incrementar los casos, porque lo que observamos es que debiendo ser el hogar el lugar más seguro, desde hace años hemos observado que a veces el hogar se convierte en el lugar más inseguro ”, Dijo.

“Entonces, hoy que las mujeres están más en casa, más tiempo, la violencia se ha recrudecido, igual ha sido el caso de la violencia sexual, si nosotros revisamos el grupo de los casos de violencia sexual, no se están revisando, sin embargo , en el poco y escaso número de los casos que sí se judicializan, que sí se denuncian, estamos viendo un incremento en el gobierno de Quirino Ordaz, casi del 35 por ciento, y en el gobierno de Mario López Valdez casi del 40 .. . Entonces ha habido una multiplicación de casos de violencia sexual, teniendo en cuenta las mujeres cómo víctimas ”.

Un país con un promedio de 10 mujeres asesinadas ¡diariamente!

A nivel nacional, recalcó, la estadística mostró un país con promedio de 10 mujeres asesinadas diariamente.

“Eso habla de la gravedad del caso y cómo se debe poner atención y darle la importancia adecuada”, recalcó Tere Gurra.

“Sin embargo, lo que nosotros observamos es que todos los niveles de gobierno le quedan a deber a las mujeres en cuanto a la erradicación y al freno de la violencia; no ha habido desafortunadamente los suficientes resultados en las áreas de la Fiscalía, y en las áreas de la Secretaría de Seguridad, con políticas de prevención. No ha habido resultados debidos a nivel nacional, ni a nivel estado ni municipal ”.

Guerra Ochoa lamentó que el tema de la protección a las mujeres desde el gobierno y la clase política se convierta en una moda cada que se acerca el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo o el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “... pero pasan estos días y la desatención, la omisión es lo que prevalece, a pesar de que ha habido reformas legales y que se han generado instrumentos como las órdenes de restricción, como la celeridad mayor, la tipificación a las penas de feminicidio, o más reformas que se supone que fueron encaminadas, el caso mismo de la violencia política, el tema de hacer un delito penal la omisión del pago de los alimentos, todo eso choca con pared .. . ”, Lamentó.

“O sea, si nos sirve, pero nos sirve de muy poco, que haya tipificación de delitos y que hay celeridad en lo que las leyes importantes si al final todos están escapando por la puerta de la impunidad”.

“Es un logro pírrico el tener reformas legales y el tener más instrumentos legales si al final está fallando la estructura y la cadena de justicia, eso lo vamos a encontrar en el tema de impartición de justicia con perspectiva de género, vamos a encontrar que todavía hay jueces y juezas que nos quedan a deber ... la mayoría de los casos de violación quedan en la impunidad, la revictimización de las mujeres cuando denuncian, sea violencia familiar, sea violencia sexual es muy alta, entonces el recuento que podemos hacer este 8 de marzo es que las omisiones y la impunidad continúan y que el tema solamente lo toman como bandera cuando hay fechas significativas, pero luego se olvidan de él ”.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 2020

Violencia en el hogar golpea más a las mujeres

1) El delito que más afecta a las mujeres en Sinaloa es la violencia familiar. En el 84% de los casi 5,000 casos denunciados durante 2020, las víctimas fueron del sexo femenino.

2) La violencia familiar afecta a mujeres de todas las edades. En 2020 el 7% fueron víctimas de 1 a 17 años; el 30% de 18 a 29 años; el 48% de 30 a 49, y el 14% de 50 años o más.

3) Ese mismo año se registraron 26 feminicidios en Sinaloa, además de 12 asesinatos de mujeres que no entraron en esta categoría. En total 38 mujeres fueron asesinadas.

4) Las mujeres de 30 a 44 años fueron las más afectadas por feminicidios. El 37% de las víctimas tenían esta edad, seguidas de un 33% con edades de 18 a 29 años, un 11% con edades de 10 a 17 años, y un 7% de víctimas tenían más de 60 años.

5) El delito de violación acumula tres años consecutivos al alza. En 9 de cada 10 casos denunciados las víctimas son mujeres.

6) Las menores de edad son las más afectadas por el delito de violación. El rango con más denuncias en Sinaloa es de 10 a 17 años, con el 53%. Le siguen mujeres de 18 a 39 años, con un 29%, y de 1 a 9 años, con el 8%.

7) En otros delitos como homicidio culposo, robo de vehículo y desaparición forzada, cerca del 20% del total de víctimas son mujeres.

“... algo que nos debe preocupar es la crueldad, cómo se ha multiplicado, cómo la saña, el sadismo, ha ido a la alza y eso la verdad es que pareciera que las autoridades omiten darle la importancia debida a ese aumento, la multiplicación de la saña con que se están cometiendo los feminicidios ”.

Teresa Guerra Ochoa

Activistas en pro de los derechos de las mujeres