IMSS Bienestar prevé visita de Sheinbaum a Sinaloa en dos o tres semanas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría visitar Sinaloa en dos o tres semanas para evaluar las necesidades del IMSS Bienestar, informó Julio Quintero Ledesma, titular del organismo en el Estado.

Aclaró que todavía no hay una fecha confirmada para la visita, aunque consideró que lo más probable es que las actividades se realicen en Culiacán.

Explicó que la visita tendría como propósito conocer las necesidades del personal y las condiciones en que opera el sistema de salud, particularmente en materia de recursos humanos y abasto de medicamentos.

“Viene a ver qué es lo que nosotros necesitamos como IMSS-Bienestar. Si necesitamos recursos humanos, si necesitamos medicamentos, nos viene a hacer una evaluación”, expuso.

Quintero Ledesma indicó que la Presidenta ha realizado recorridos por unidades del IMSS Bienestar en otras entidades, como el Estado de México, y que Sinaloa podría formar parte de las siguientes visitas.

Informó que el organismo comenzó la distribución de recursos para el programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se beneficiará a 236 unidades de salud en Sinaloa, entre centros de salud y unidades de atención a la salud mental.

Los montos asignados van de 400 mil a un millón 200 mil pesos por unidad, dependiendo de sus necesidades y del número de consultorios.

El dinero será destinado a la compra de insumos médicos, equipo de cómputo, aires acondicionados y trabajos de mantenimiento, impermeabilización y rehabilitación de instalaciones.

También anunció la instalación de 104 laboratorios básicos en centros de salud de primer nivel, principalmente en zonas periféricas, para facilitar estudios clínicos a los pacientes, entre ellos la medición de hemoglobina glucosilada para el seguimiento de personas con diabetes.

Además, señaló que el organismo trabaja en la aplicación de protocolos nacionales para la prescripción de medicamentos, con el objetivo de ajustar las recetas a las claves disponibles y evitar que los pacientes tengan que comprarlos por su cuenta.

Quintero Ledesma sostuvo que estas medidas forman parte de la estrategia para avanzar hacia la gratuidad de los servicios de salud y mejorar la atención a la población sin seguridad social.

Entre los avances que destacó se encuentra la realización de 15 trasplantes renales gratuitos.

También mencionó la preparación de procedimientos de trasplante en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el equipamiento para iniciar trasplantes cardíacos en el Hospital General de Culiacán en 2027.

Afirmó que el organismo trabaja en la rehabilitación de casas de salud y en el fortalecimiento de unidades ubicadas en comunidades alejadas, algunas de las cuales operaban en condiciones deficientes o habían permanecido cerradas por problemas de inseguridad.

Sin embargo, reiteró que la posible visita presidencial todavía está pendiente de confirmación oficial.