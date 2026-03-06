IMSS busca convertir antiguo Hospital General de Culiacán en área de trauma y ortopedia, anuncia Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que se trabaja con el Gobierno de Sinaloa para que el antiguo Hospital General de Culiacán sea donado al IMSS y pueda ser readaptado para servicios de trauma y ortopedia.

Durante un evento en Culiacán, explicó que el proyecto se realiza en coordinación con el Gobernador Rubén Rocha Moya y autoridades federales, con el objetivo de aprovechar el inmueble que dejó de operar tras la apertura del nuevo hospital.

Recordó que el Hospital General se mudó en agosto de 2024 a nuevas instalaciones inauguradas por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual Presidenta Claudia Sheinbaum.

Robledo Aburto señaló que la intención es que el edificio sea donado al IMSS para reinvertir en su infraestructura y habilitar ahí el área de trauma y ortopedia del Hospital Regional No. 1.

No obstante, indicó que todavía no se tiene una estimación del costo de inversión, ya que primero deben concluir el proceso de recepción formal del inmueble.

“Todavía no lo tenemos estimado, porque estamos aún en la recepción del inmueble, que es lo primero que tenemos que hacer para poder llevar a cabo el proyecto”, señaló.