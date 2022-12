IMSS dará atención en urgencias y hospitalización el 25 de diciembre

Hospitales del IMSS brindarán servicio de urgencias y en el área de hospitalización este domingo 25 de diciembre, informó la Delegación del IMSS a través de un comunicado de prensa.

Los ocho hospitales del IMSS ubicados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Costa Rica y Navolato, contarán con servicios de urgencias las 24 horas del día.

En el caso de las Unidades de Medicina Familiar, las que cuentan con el servicio de emergencias y/o Atención Médica Continua, son las número 45 y 56 en Mazatlán, y en Culiacán las número 35, 36 y 46.

También operará el servicio de urgencias de las unidades médicas ubicadas en Navolato, Pericos, Villa Ángel Flores conocida como La Palma, Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.

Sin embargo, por ser día festivo y fin de semana, será suspendida la consulta de primer y especialidades en el Hospital General Regional No. 1 y en la Unidad de Medicina Familiar No. 36, en Culiacán; así como la UMF No. 37 en Los Mochis.