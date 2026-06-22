IMSS inicia revisión interna tras detención de trabajador del Hospital Regional No. 1 en Culiacán

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que inició una revisión interna y mantiene colaboración con las autoridades competentes tras los hechos que derivaron en la detención de un trabajador del Hospital Regional Número 1 de Culiacán.

A través de un comunicado emitido este 22 de junio, el IMSS señaló que la situación fue detectada el pasado 19 de junio como parte de los protocolos de seguridad implementados en la unidad médica.

“El Instituto colabora de manera oportuna con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y dará puntual seguimiento a las investigaciones correspondientes”, indicó.

El posicionamiento ocurre días después de que se diera a conocer la detención de un enfermero adscrito al Hospital Regional 1, quien es investigado por autoridades federales por su presunta participación en el desvío de medicamentos de alta especialidad destinados a pacientes con enfermedades crónicas y de alto riesgo.

El IMSS precisó que además de colaborar con las autoridades, inició una revisión a través de las áreas institucionales competentes para determinar posibles responsabilidades y las acciones que correspondan conforme a la normatividad vigente.

“De manera paralela, se inició la revisión interna a través de las áreas institucionales competentes, a fin de determinar las responsabilidades y las acciones que correspondan conforme a la normatividad”, expuso.

Asimismo, informó que mantiene y fortalece las medidas de control y vigilancia en apego a los protocolos establecidos para las unidades médicas.

Por ello, exhortó tanto al personal institucional como a la población usuaria a respetar las disposiciones de seguridad y los principios establecidos en el Código de Conducta del Instituto.

Hasta el momento, el IMSS no ha proporcionado información adicional sobre el avance de las investigaciones ni sobre posibles medidas derivadas de la revisión interna anunciada.