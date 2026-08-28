IMSS responde a denuncia por fallas de aire acondicionado en Hospital Regional de Culiacán

Luego de que personal denunciara fallas en el sistema de aire acondicionado del Hospital Regional del IMSS No. 1, en Culiacán, y señalara que desde hace aproximadamente dos semanas diversas áreas operan con problemas de climatización, el Instituto informó que ya trabaja en medidas para atender la situación.

A través de un comunicado, el IMSS Sinaloa explicó que los sistemas de climatización se mantienen en operación continua y que, debido a su uso intensivo, se presentó una interrupción en el sistema.

Como parte de las acciones para atender la falla, indicó que ya se lleva a cabo la colocación de ductos auxiliares para restablecer el funcionamiento.

Además, el comunicado menciona que se contempla colocar material de protección solar en cristales de áreas específicas.

“De manera complementaria, se instalaron equipos portátiles de enfriamiento en distintos puntos del hospital”, expresó el instituto.

Aunque el IMSS aseguró que se encuentra trabajando para solucionar el problema, no informó una fecha para el restablecimiento total del servicio de aire acondicionado, por lo que hasta el momento se desconoce cuándo las distintas áreas del hospital volverán a contar con una climatización adecuada.

La respuesta se da después de que trabajadores señalaran que el problema de climatización alcanza áreas importantes del nosocomio, entre ellas quirófanos. También denunciaron que familiares de pacientes, particularmente del área de Oncología, han tenido que adquirir abanicos para mitigar las altas temperaturas.