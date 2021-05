IMSS Sinaloa otorgará servicios de urgencias y atención hospitalaria el 10 de mayo

Derivado de la celebración del Día de las Madres, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa brindará servicio con normalidad las 24 horas del día, así como los 365 días del año en las áreas de urgencias, hospitalización y de Atención Médica Continua en unidades y hospitales de la entidad.

En un comunicado, el IMSS indicó que se cuenta con personal extraordinario que laborará haciendo guardias en todas las áreas de hospitalización, brindando la atención requerida con oportunidad y calidez a los derechohabientes que se encuentran internados y en recuperación de diversos padecimientos.

La Oficina de Representación del Seguro Social en Sinaloa cuenta con ocho hospitales en Culiacán, Costa Rica, Navolato, Guamúchil, Guasave, Mazatlán y Los Mochis (tanto el Hospital General de Zona (HGZ), como el Hospital de Gineco-Pediatría), así como una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

Asimismo, las unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con servicio de Urgencias son: las UMF No. 45 en Mazatlán, y las UMF No. 35, No. 36, No. 46 y No, 55 en Culiacán, ubicadas en los sectores Almada, Humaya, Cañadas y Terranova, respectivamente.

Se cuenta además con otras clínicas que también brindan servicios de Urgencias ubicadas en Navolato, Pericos Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.