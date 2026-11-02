$!IMSS Sinaloa promueve tradiciones con altares de muertos en centros

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa organizó una muestra de altares de muertos en sus ocho Centros de Seguridad Social a nivel estatal. La iniciativa buscó preservar las tradiciones mexicanas, fomentar la convivencia entre trabajadores y socioalumnos, y honrar la memoria de los fallecidos.





La actividad cultural propició la convivencia y la participación de la comunidad en torno a la celebración del Día de Muertos. Este evento sirvió como un espacio de encuentro para compartir la riqueza cultural de esta significativa tradición. Los altares de muertos son una expresión fundamental de la identidad mexicana, donde cada elemento de la ofrenda tiene un significado que honra la vida y el recuerdo de los seres queridos. Transmitir estas costumbres a las nuevas generaciones es vital para mantener viva la herencia cultural. La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó la importancia de impulsar actividades culturales que favorezcan la convivencia..







"Cada altar representa una historia, un recuerdo y una expresión de cariño hacia quienes siguen presentes en nuestra memoria. Al compartir estas tradiciones en nuestros Centros de Seguridad Social, también fortalecemos los vínculos que nos unen como comunidad", expresó Medina López. Por su parte, el jefe de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Aureliano Cruz Monreal, indicó que los Centros de Seguridad Social son espacios para el desarrollo de habilidades y la participación social. Cruz Monreal añadió que la cultura contribuye al bienestar integral de las personas. "Queremos que la población encuentre en nuestros centros un lugar para aprender, convivir y expresarse. Esta muestra de altares nos permite compartir la creatividad, conservar nuestras raíces y hacer de la cultura una experiencia que reúna a las familias", señaló.



