$!IMSS Sinaloa realiza 3 nuevos trasplantes renales; suma 18 en lo que va del año

Gracias a la decisión altruista de las familias de dos personas donadoras, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa realizó los trasplantes renales número 16, 17 y 18 del año en el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, con lo que alcanzó un total de 18 procedimientos efectuados durante 2026.

A través de un comunicado se informó que dos hombres, de 24 y 31 años, así como una mujer de 58 años, que enfrentaban las complicaciones de la insuficiencia renal crónica, recibieron un trasplante de riñón que les brinda una nueva oportunidad para continuar sus proyectos de vida.

Con estos procedimientos, el IMSS en Sinaloa fortalece su programa de donación y trasplante de órganos, resultado del trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios integrados por especialistas en procuración, cirugía de trasplantes, nefrología, anestesiología, enfermería y seguimiento postrasplante.

Para quienes han dependido durante años de tratamientos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, la llegada de un órgano representa la posibilidad de recuperar calidad de vida, retomar actividades cotidianas, reincorporarse a sus proyectos personales y compartir más tiempo con sus seres queridos.