$!IMSS Sinaloa realiza 3 nuevos trasplantes renales; suma 18 en lo que va del año

Gracias a la decisión altruista de las familias de dos personas donadoras, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa realizó los trasplantes renales número 16, 17 y 18 del año en el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, con lo que alcanzó un total de 18 procedimientos efectuados durante 2026.
A través de un comunicado se informó que dos hombres, de 24 y 31 años, así como una mujer de 58 años, que enfrentaban las complicaciones de la insuficiencia renal crónica, recibieron un trasplante de riñón que les brinda una nueva oportunidad para continuar sus proyectos de vida.
Con estos procedimientos, el IMSS en Sinaloa fortalece su programa de donación y trasplante de órganos, resultado del trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios integrados por especialistas en procuración, cirugía de trasplantes, nefrología, anestesiología, enfermería y seguimiento postrasplante.
Para quienes han dependido durante años de tratamientos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, la llegada de un órgano representa la posibilidad de recuperar calidad de vida, retomar actividades cotidianas, reincorporarse a sus proyectos personales y compartir más tiempo con sus seres queridos.
En el comunicado se informó que estos resultados forman parte de la estrategia nacional impulsada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, orientada a fortalecer los programas de donación y trasplante de órganos en beneficio de la población derechohabiente.
La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, reconoció el altruismo de las familias donadoras y el compromiso de los equipos de salud que hicieron posibles estos procedimientos.
“En medio de una pérdida profundamente dolorosa, dos familias tomaron la decisión de regalar vida. Gracias a su generosidad, tres personas hoy cuentan con una nueva oportunidad para continuar sus proyectos y compartir momentos valiosos junto a sus seres queridos. A ellas les expresamos nuestro más sincero agradecimiento y admiración”, señaló.
Medina López destacó que la donación de órganos constituye uno de los actos más nobles que puede realizar una persona, al convertir el dolor en esperanza y bienestar para otras familias.
“Cada trasplante representa mucho más que un procedimiento médico exitoso; simboliza la posibilidad de volver a empezar. Es la muestra de que la solidaridad puede transformar vidas y devolver esperanza a quienes enfrentan enfermedades complejas. En el IMSS seguiremos impulsando la cultura de la donación para que más personas tengan acceso a una segunda oportunidad”, expresó.
Asimismo, destacó que estos resultados reflejan el profesionalismo, la dedicación y la vocación de servicio del personal institucional.
“Estos resultados son producto del esfuerzo coordinado de nuestros equipos médicos y de enfermería, pero también del enorme valor de las familias donadoras. Cada trasplante exitoso confirma que cuando la solidaridad y la ciencia trabajan juntas, es posible transformar vidas”, afirmó.
El IMSS Sinaloa refrendó su reconocimiento a las familias que dijeron sí a la donación, al personal de salud que participa en cada etapa de estos procesos y a todas las personas que promueven la cultura de la donación de órganos, un acto capaz de transformar la pérdida en vida, esperanza y futuro para quienes más lo necesitan.