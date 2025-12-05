$!IMSS Sinaloa reconoce 48 años de labor del personal de Atención y Orientación al Derechohabiente

CULIACÁN._ En el marco del 48 aniversario del Personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, encabezó un encuentro con quienes integran esta categoría que cumple una función esencial en la atención diaria. De acuerdo con un comunicado, la ceremonia, realizada en Culiacán, tuvo como propósito reconocer el compromiso, entrega y vocación de quienes, desde esta área, fortalecen la experiencia de los usuarios mediante acompañamiento, orientación y solución oportuna a diversas gestiones.

En su mensaje, Medina López subrayó que el personal TAOD representa el primer contacto y vínculo directo entre pacientes, familiares y personal médico, lo que convierte su labor en una pieza indispensable para garantizar la atención cálida, eficiente y humana que distingue al Seguro Social. “El trato humano, profesional y cercano de cada uno de ustedes convierte situaciones difíciles en oportunidades de apoyo y acompañamiento. Gracias a su compromiso, las inconformidades se transforman en gestiones oportunas y los comentarios complejos se convierten en agradecimientos sinceros de quienes atendemos”, destacó. Asimismo, recordó que esta categoría suma 48 años de trayectoria dentro del Instituto, periodo en el que ha consolidado procesos, mecanismos de atención y profesionalización, contribuyendo a elevar la calidad de los servicios orientados a la población derechohabiente. Actualmente, el IMSS en Sinaloa cuenta con 49 TAOD, respaldados por seis integrantes en la Coordinación, quienes diariamente desarrollan gestiones esenciales que permiten optimizar la atención y mejorar la experiencia institucional.

La titular del IMSS en Sinaloa reconoció de manera especial el liderazgo de Alma Lorena Hernández Montoya, titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, por su capacidad para conducir un equipo unido, comprometido y con disposición permanente para capacitarse y fortalecer sus competencias. “Su liderazgo ha sido clave para fortalecer las capacidades de este equipo, motivando a cada integrante a dar lo mejor de sí y contribuyendo a que Sinaloa se mantenga entre los estados mejor evaluados a nivel nacional en atención y orientación al derechohabiente”, afirmó Medina López. Durante el evento, las y los participantes compartieron experiencias y testimonios sobre su labor cotidiana, destacando la importancia de su trabajo en la interacción diaria con miles de personas que acuden al IMSS con necesidades médicas o administrativas.