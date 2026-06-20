$!IMSS Sinaloa refuerza control de acceso en hospitales de Culiacán

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa reforzó las medidas de acceso en dos de sus principales unidades médicas en Culiacán, con el objetivo de ordenar el ingreso y mejorar la atención a derechohabientes.

La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López, confirmó que en el Hospital Regional Número 1 y la Clínica 35 ya opera protección federal enviada desde nivel central.

Detalló que la entrada principal será exclusiva para derechohabientes con cita médica, mientras que el acceso lateral se mantendrá para personas con discapacidad.

“Tenemos nosotros ahorita la protección federal que viene desde México para precisamente en el Hospital Regional número 1 y en la clínica 35”, explicó.

“Personas que no tienen una necesidad, que no tienen alguna atención son las que se quedan”, señaló, al precisar que quienes no requieran atención médica deberán permanecer fuera.

La funcionaria pidió además evitar el ingreso de varios acompañantes o menores de edad cuando no sea necesario, especialmente en servicios como laboratorio.

Sobre las quejas de familiares que aseguraban haber sido retirados, aclaró que se trata de la aplicación de reglas internas para mantener el orden en las unidades médicas.

“Tenemos que apegarnos a las reglas y a la normatividad de un hospital”, pidió.