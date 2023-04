Hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS en Sinaloa suspenderán labores el Jueves y Viernes Santo, 6 y 7 de abril, por motivo de Semana Santa, sin embargo, tendrán personal de guardia para atender urgencias y hospitalización, informó la Delegación a través de un comunicado de prensa.

Durante el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril, operarán con normalidad los servicios de medicina familiar, especialidades y áreas administrativas; y se normalizarán a partir del lunes 10 de abril, explicó Tania Clarissa Medina López, delegada en Sinaloa.

Detalló que en el estado, el IMSS tiene con ocho hospitales que brindan servicios de urgencias las 24 horas en Culiacán, Costa Rica, Navolato, Guamúchil, Guasave, Mazatlán y Los Mochis, tanto el Hospital General de Zona, como el Hospital de Gineco-Pediatría, así como una Unidad Médica de Atención Ambulatoria, UMAA.

En lo que se refiere a las Unidades de Medicina Familiar, UMF, que prestan el servicio de atención médica continua, detalló, se ubican en las ciudades de Mazatlán, la no. 45 y la UMF no. 56; y Culiacán, la no. 36 en sector Infonavit Humaya, la no. 35 en la colonia Almada, la no. 46, en Infonavit Cañadas y la no. 55 en el sector Terranova.

Las UMF que también otorgarán servicio el próximo jueves 6 y viernes 7 son las de Pericos, Villa Ángel Flores conocida como La Palma, Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortínez, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz, Villa Juárez y Eldorado.