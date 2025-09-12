$!INAH aclara que buscó a Sabuesos Guerreras para colaborar en el mural de Catedral

El Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que citó al colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras para colaborar en la rehabilitación del mural de la memoria, en la Catedral de Culiacán. Su titular, Servando Rojo Quintero, indicó que a la reunión llegó la abogada del colectivo, la representante y muchas madres buscadoras, donde les explicaron que el llamado fue para mantener una coordinación, al ser la iglesia un monumento histórico a cargo del INAH.

“Los trabajos van a continuar, en ningún momento les dijimos que suspendieran, pero el asunto va a ser que los vamos a estar asesorando de cómo los van a hacer”. “Hay varios aspectos que requieren definirse, por ejemplo, van a meter unas letras, cómo las van a fijar, les dijimos que había problemas, porque ese muro que están haciendo en poco tiempo se va a desprender, por la humedad, entonces hay que hacer acciones para evitarlo” explicó. En ese sentido, mencionó que tendrán una nueva reunión el próximo 22 de septiembre, donde asistirá la arquitecta que lleva el proyecto del mural, para acordar las especificaciones que tendrá. Aclaró que no hubo multas o sanciones por la intervención.

El pasado martes 9 de septiembre, el Instituto citó al colectivo por instalar azulejos en la Catedral de Culiacán, por ello, Rojo Quintero negó que fueran a quitar lo ya realizado. “Acordamos que se va a poner una placa de las instituciones que participan en este mural, se va a poner el logo del INAH”, agregó. Desde el 21 de agosto, el colectivo anunció la restauración del mural de la memoria, ubicado a un lado de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, a modo de visibilizar el repunte de las desapariciones en Sinaloa. El martes pasado la lideresa de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, indicó que ya habían hecho solicitudes de permisos al Ayuntamiento de Culiacán y al Gobierno del Estado para la rehabilitación del mismo.