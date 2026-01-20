$!Inaugura Alcalde de Culiacán cancha de pasto sintético en Secundaria Federal numero 4

Con una inversión de 2 millones 109 mil 220 pesos, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, realizó la entrega formal de una cancha de fútbol de pasto sintético en las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal número 4, ubicada en la Colonia La Campiña. Durante el evento, destacó que este plantel educativo cuenta con casi 50 años de historia y que, de manera personal, representa un compromiso especial al ser la institución donde él realizó sus estudios de secundaria. “Venimos esta mañana a hacer el cumplimiento que hicimos con los estudiantes de este plantel educativo, que es una cancha de fútbol”, señaló Gámez Mendívil.

La obra busca incentivar a los jóvenes y dignificar el espacio que, por décadas, consistió únicamente en un terreno de tierra. “Siempre habían tenido una cancha de fútbol de pura tierra. En una visita que hicimos aquí para resolver y atender gestiones en la plaza cívica de esta secundaria es lo que los niños nos pidieron”, señaló. Gámez Mendívil explicó que la administración mantiene una política de proximidad para atender las gestiones de directivos y alumnos, quienes frecuentemente solicitan la rehabilitación de baños, bardas perimetrales y pavimentación de calles aledañas. A la par de la entrega en la Federal 4, se informó sobre el avance en la creación de nuevos espacios educativos para la ciudad ya que está por iniciar la construcción de una nueva secundaria en el sector Valle Alto. Además, se encuentra en proceso de licitación otra secundaria para el sector de Alturas del Sur, lo que evitará que los estudiantes tengan que trasladarse hasta 5 kilómetros para llegar a otros planteles.