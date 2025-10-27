$!Inaugura BanBajío Sucursal La Primavera

BanBajío inauguró su nueva sucursal La Primavera, ofreciendo todos los servicios de la banca con soluciones financieras para personas y empresas, poniendo a la orden su experiencia y calidad en el servicio, con un modelo de negocio centrado en el cliente, apoyados en su capital humano, procesos y tecnología de excelencia.

En el evento inaugural estuvieron presentes por BanBajío el Lic. Sergio López Camacho, Director Regional Pacífico, Lic. José Manuel Elenes, Subdirector Comercial Pacífico, Lic. Christian Vela, Gerente Comercial Culiacán, además de clientes y colaboradores de BanBajío.

Servicios financieros integrales para las personas y sus negocios

BanBajío, con 30 años de historia, es el tercer banco más grande controlado localmente en México y el octavo banco más grande en el país, en términos de cartera de crédito, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con 330 sucursales, en 29 estados de la República. Es el cuarto banco en cartera PYME y sexto en cartera empresarial. BanBajío es una institución financiera que ofrece de manera integral soluciones para las personas y las empresas, abarcando toda la gama de financiamiento. Atiende los segmentos Empresarial, PYME, Fiduciario, Agronegocios, Instituciones de gobierno y Banca de personas.

Tiene presencia nacional a través de una plataforma multicanal enfocada en los clientes, que tienen acceso a más de 16 mil Cajeros Automáticos de BanBajío y sus alianzas con otros bancos, donde pueden realizar consultas de saldo y retiros de efectivo sin costo. “El desarrollo que ha tenido Culiacán desde hace muchos años es magnífico y se mantiene creciendo en la actualidad, a pesar de las adversidades, eso me lleva a destacar la resiliencia y el espíritu emprendedor de su gente. Estamos con una clara visión de contribuir al desarrollo de los sectores económicos significativos para esta zona, como el comercio y la agricultura”, señaló Sergio López, Director Regional Pacífico en BanBajío.

Con esta nueva sucursal, suman 330 alrededor del país. El horario de atención es de las 08:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Para BanBajío esta apertura es un gran logro, incrementar su presencia en una plaza tan importante, es la oportunidad de acompañar a los empresarios en la gestión de sus negocios, brindarles asesoría y toda la oferta integral de BanBajío en soluciones financieras, para las personas y las empresas.

Sucursal La Primavera Horario 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes

“Estamos muy entusiasmados con la inauguración de nuestra sucursal número 17 en Sinaloa, confirmando la importancia que esta región tiene para BanBajío y por supuesto, para el país”

.