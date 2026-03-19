Inaugura el gobernador Rocha Moya la Facultad de Medicina de la UAS en Guasave

Guasave, Sinaloa, a 19 de marzo de 2026.- Para cumplir con el compromiso hecho con la comunidad universitaria en Guasave, el gobernador Rubén Rocha Moya inauguró la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Ciudad Universitaria de Guasave, magna obra de más de 51 millones de pesos de inversión que fue posible gracias al Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social.

El mandatario estatal fue recibido en estas instalaciones universitarias, -las cuales él como rector de la UAS en la década de los 90’s construyó-, por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, demás autoridades y miles de alumnos, para entregar el nuevo edificio de tres niveles, que beneficiará a los 800 alumnos de la carrera de medicina, que anteriormente tenían la necesidad de tomar sus clases en aulas prestadas, al no contar con una escuela propia.

El gobernador Rocha reiteró que seguirá atendiendo las necesidades de la máxima casa de estudios, y prueba de ello, dio a conocer que está listo el proyecto para construir también la Facultad de Medicina en Los Mochis, por lo que en breve se lanzará la licitación pública, para elegir a la empresa que construirá esta obra.

“Un compromiso adicional: vamos a hacerles la Facultad de Medicina de Los Mochis, ya vamos a licitarla, la licitación tarda 45 días, ya tenemos listo el proyecto, los costos y demás, y después de la licitación se pone la primera piedra para empezarla”, adelantó el gobernador.

El mandatario estatal reiteró su respaldo al rector Jesús Madueña Molina y aseguró que continuará apoyando a la Universidad Autónoma de Sinaloa en todas sus necesidades, como ya ha quedado demostrado.

“Con dificultades acumuladas de la Universidad, Jesús está haciendo su tarea con mucha dedicación y mucho empeño, pero tiene una fortuna, que está el gobernador que lo acompaña y dispuesto a ayudarlo siempre en todos los problemas de la universidad”, precisó.

Más que un discurso, el mandatario estatal sostuvo una charla con los miles de estudiantes, y recordó que en su gestión como rector de la UAS, en 1993 le tocó crear esta Ciudad Universitaria de Guasave, conseguir el terreno y construir el primero de los edificios con que cuenta.

Al darle la bienvenida, el rector Jesús Madueña Molina agradeció que hoy gracias al apoyo del gobernador Rocha se puede hacer realidad este sueño de Guasave, como era contar con un edificio propio para la Facultad de Medicina de la UAS.

“Esta obra ha sido posible gracias al generoso respaldo del gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, quien se comprometió a aportar los recursos necesarios para la construcción y ha cumplido su palabra de manera cabal y oportuna, motivo por el que le quiero expresar toda mi gratitud y mi reconocimiento”, dijo.

Por su parte, el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses, informó que este edificio consta de tres niveles, y alberga 10 aulas, un laboratorio, un consultorio médico, un centro de cómputo, biblioteca, oficinas administrativas, módulos sanitarios y una explanada de 400 metros cuadrados, todo en una superficie de 1,496 metros cuadrados, y una inversión total de 51 millones 362 mil pesos, provenientes del Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social.

A nombre de los alumnos, intervino la joven Rosario Guadalupe Gámez Navarro quien agradeció al gobernador Rocha por hacer realidad este sueño para los estudiantes de medicina de Guasave, como era el de contar con un edificio propio.

“Hoy no sólo estamos inaugurando un edificio, estamos siendo testigos de cómo un sueño se convierte en una realidad. A nombre de la comunidad estudiantil, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento al gobernador Rubén Rocha Moya, gracias gobernador por apostarle a la educación, por creer en las y los jóvenes, y por impulsar proyectos que fortalecen al desarrollo de nuestro estado. Gracias por apoyar siempre a su comunidad universitaria, por escuchar y demostrar con acciones que invertir en educación es invertir en el futuro de Sinaloa”, dijo.

Enseguida, el gobernador Rocha y el rector Madueña develaron la placa alusiva de inauguración en la planta baja del edificio de la nueva Facultad, y realizaron un recorrido por sus aulas, acompañado por los alumnos y maestros.

También acompañaron al gobernador Rocha en este evento, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez; la presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya; el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; la diputada local por este distrito, Martha Yolando Dagnino; la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, la doctora Sofía Angulo de Madueña; el vicerrector de la Zona Centro-Norte de la UAS, Mario Soto Velázquez; y el director de la Facultad de Medicina, doctor Luis Alberto González García.