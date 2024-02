“No vine a decirle a los de El Limón, no vine a decirle a los de El Guasimal, que íbamos a hacer la carretera, no me oían, pero yo cuando pasaba por aquí, ni me veían. Dije, vamos a hacerla, ¿Qué es lo que quiero hacer? Conectar totalmente de aquí hasta Pericos, hasta La Higuerita ya, hicimos el tramo de Batequitas a La Higuerita que faltaba”, expresó el Gobernador.

“Cuando fui Senador, conseguí de Las Higueras a Batequitas, lo conseguí con el Gobernador de entonces, luego me pare ahí en La Higuerita, porque también los de aquí de Bequillos y de El Guasimal estaban pidiendo, entonces, ¿Qué estoy haciendo con estos tramos? Estoy empezando por las dos puntas”, indicó.

Por su parte, Elizalde Ruelas precisó que en el plan de obras anunciado por el Gobernador serán beneficiados con una inversión de 184 millones de pesos en obras carreteras de gran impacto social, porque permitirán el traslado de una comunidad a otra de una manera segura.

“Estamos hablando de una obra carretera del Mazate de los López a la Ciénega de Casal, la de El Guasimal al Limón, que ya se entregó ahorita y el Gobernador anunció que va a continuar hasta El Zapote. Hay otra que es a La Nanchi, esta otra en El Guadal, obras de pavimentación que ya el Gobernador anunció de una manera oficial y pues que la verdad son muchos millones de pesos que nunca los vimos antes invertidos de esa forma en nuestro municipio, eso aunado a las obras carreteras que se hicieron el año pasado, una de las más importantes, la de El Progreso a Caitime y que ya todos la aprovechamos y la verdad, que mi reconocimiento Gobernador, a su gestión”, indicó la Presidenta Municipal.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a San Benito, donde se inauguró la construcción del puente en el arroyo Los Chinos, con una longitud de 61.20 metros, obra que permitirá el paso entre una comunidad y otra en época de lluvias, evitando que el poblado permanezca aislado, demanda social que fue atendida y cuyos aspectos técnicos fueron detallados por Landeros Güicho.

“El período de ejecución de esta obra fue de 6 meses y se invirtieron un poco más de 20 millones 700 mil pesos. Este puente entregado el día de hoy forma parte de las obras con sentido social que el Gobernador les ha prometido y les está entregando, creemos que obras como estas son las que en verdad benefician a las comunidades y por nuestra parte estamos muy contentos de estar cumpliendo este sueño para muchos”, concluyó el Secretario de Obras Públicas.