$!Inaugura ISIC biblioteca ‘Inés Arredondo’ en preparatoria Rafael Ramírez

Biélica Moroyoqui Cota, directora de la preparatoria, reconoció la labor del ISIC para acercar la cultura a los jóvenes y destacó que la literatura nacional y mundial puede contribuir a desarrollar una visión crítica entre los estudiantes.

El acto estuvo encabezado por el director general del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, y estudiantes y maestros del plantel, quienes participaron en la apertura de este espacio destinado a estudiantes, docentes y público en general.

Con el propósito de ampliar el acceso a la literatura y fortalecer la formación cultural de los estudiantes, el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) inauguró la biblioteca “Inés Arredondo” en la preparatoria Rafael Ramírez.

“Los maestros de esta preparatoria fundada hace 26 años por el Movimiento Antorchista creemos y estamos convencidos de que la cultura nos da algo irreemplazable: el juicio crítico. Las ciencias sociales y la literatura universal nos permiten entender el mundo en que vivimos y transformarlo”, expresó.

La directora señaló que el trabajo del ISIC representa un apoyo para promover actividades culturales entre los estudiantes de la zona sur de Culiacán y de otras partes del estado.

“En nosotros ha encontrado un aliado de promover la cultura entre los jóvenes y el pueblo sinaloense”, agregó.

Moroyoqui Cota informó que durante los 26 años de existencia de la preparatoria han egresado más de mil 500 jóvenes y que actualmente cuentan con una matrícula de alrededor de 200 estudiantes.

Durante su intervención, también hizo un llamado al Gobierno del Estado para destinar recursos que permitan mejorar la infraestructura escolar, deportiva y cultural de la institución.

Como parte de la inauguración, los estudiantes ofrecieron un programa cultural en el que presentaron diversos números de danza ante el director del ISIC, docentes y alumnos.