Inaugura SEPyC cursos de verano en Villa Juárez, Navolato, para fortalecer la convivencia comunitaria

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa inauguró este lunes los Cursos de Verano Villa Juárez, en Navolato, un programa que del 6 al 17 de julio ofrecerá actividades deportivas, culturales y de capacitación gratuitas en tres escuelas de la sindicatura, con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria durante el periodo vacacional.

El arranque de las actividades realizado en la Secundaria Técnica No. 51, uno de los tres planteles sede del programa, junto con las primarias Don Mariano Romero y Quetzalcóatl, fue encabezado por la titular de SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla.

Durante el acto, Félix Niebla explicó que los cursos forman parte de las acciones del Plan Villa Juárez, estrategia con la que autoridades federales y estatales buscan mantener activos los espacios educativos y promover actividades que contribuyan a la formación de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que los gobiernos federal y estatal mantienen una intervención permanente en la sindicatura y que los planteles educativos han permanecido abiertos como parte de esa estrategia.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn Ward Bringas, destacó que los cursos también buscan ofrecer espacios seguros para la convivencia.

Entre las actividades se impartirán talleres de escritura creativa, lectura, teatro, circo, manualidades, corte de cabello, repostería, maquillaje de fantasía, primeros auxilios, globoflexia, robótica, música, ajedrez y deportes, entre otros.

Los cursos serán gratuitos y se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas, con la participación de personal de la SEPyC, el Instituto Sinaloense del Deporte, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Icatsin.