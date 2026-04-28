$!Inauguran Ares Box para forjar campeones y rescatar jóvenes de las calles

Con el objetivo de alejar a la juventud de los malos pasos y ofrecerles un espacio de alto rendimiento, se inauguró oficialmente el gimnasio Ares Box. El proyecto, encabezado por el ingeniero Juan Manuel Kuroda y el director de Ares Box, Andrés Tadeo Sánchez Carrión, busca ser un semillero de talentos con un fuerte enfoque social con el gimnasio de box ubicado en calle principal, colonia San Antonio, zona de tolerancia. La iniciativa nació tras un encuentro entre Juan Manuel Kuroda y el campeón Julio César Chávez en octubre del año pasado.







Según relató Manuel Kuroda, el boxeador se comprometió a impartir clínicas deportivas una vez que los jóvenes estén más formados. “La intención del proyecto es acercar el deporte del boxeo al barrio y que podamos sacar a los niños y jóvenes de las calles para que puedan enfocarse en el deporte y sean gentes de cambio”, afirmó Sánchez Carrión El director destacó que el centro cuenta con entrenadores especializados en boxeo amateur, profesional y acondicionamiento físico.







Una de las políticas principales de Ares Box es la accesibilidad ya que Manuel Kuroda enfatizó que se dará prioridad a los habitantes de la colonia y que el factor económico no será un impedimento para quienes tengan disciplina. “El que no pueda pagar, que no pague. El que tenga talento sea permanente y le ayudemos en todo su desarrollo” compartió Manuel Kuroda. El programa llamado ‘Mentalidad Campeón’ busca trabajar en la actitud mental y la perseverancia de los atletas para enfrentar los retos de la vida.







