Inauguran bibliotecas comunitarias en escuelas de Monteverde de Villa, Culiacán

Este martes fueron inauguradas dos bibliotecas comunitarias en la comunidad de Monteverde de Villa, de la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

Una de ellas estará en la primaria Francisco Villa y otra más en la telesecundaria Leticia Machado, en la misma comunidad.

El proyecto fue impulsado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fundación Checo Pérez.

Asimismo, se sumó el Gobierno del Estado con donaciones de libros para las bibliotecas y la rehabilitación de la plaza cívica de la escuela primaria Francisco Villa.

A la ceremonia de inauguración acudió el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa; Juan Pablo Gómez, representante de la Fundación Checo Pérez; y Francisco Villa Betancourt, cónsul honorario de Nicaragua en México y nieto del general Francisco Villa.

Las bibliotecas fueron creadas como espacios destinados a fortalecer el aprendizaje, la comprensión lectora y la convivencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes de la localidad.

Durante el acto, la directora de la escuela primaria Francisco Villa, Lisette Ríos Ruiz, destacó que estos proyectos representan un estímulo para mejorar las condiciones educativas y el desarrollo integral del alumnado.

En representación de las y los estudiantes, la alumna Leslie Amairani López Rivera agradeció a las autoridades y a las instituciones involucradas, señalando que estos espacios fomentarán la lectura, el deporte y valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, subrayó que el acceso a la educación y la cultura es un derecho humano fundamental, y consideró que la creación de bibliotecas en comunidades rurales contribuye a fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas frente a contextos de violencia y marginación.

“Inaugurar dos bibliotecas en el ejido Monteverde de Villa es un acto histórico. Lo es por el entorno de preocupante violencia que hay en el estado”, apuntó.

El Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró el compromiso de su administración con la educación pública y anunció apoyos adicionales para la comunidad, como equipamiento para las bibliotecas, rehabilitación de infraestructura escolar y mejoras en espacios comunitarios.

El representante de la Fundación Checo Pérez refrendó su respaldo a proyectos educativos y culturales en la región.

Señaló que la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad civil permite generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Algo que siempre he creído es que somos más la gente buena y estas acciones en conjunto con el gobierno, en conjunto con las acciones civiles, es justamente para incentivar a que continúe la actividad cultural, la actividad de la comprensión lectora, pero también para que cada uno de ustedes pueda seguir creyendo en ese sueño de la educación”, dijo.