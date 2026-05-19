Inauguran Centro Integral de Atención en Villa Juárez; anuncian hospital y preparatoria

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, inauguró este martes el Centro Integral de Atención en la sindicatura de Villa Juárez del municipio de Navolato.

El espacio, ubicado junto a la plazuela principal y el edificio de la Sindicatura, concentrará servicios de dependencias estatales y federales, entre ellos consultas médicas, afiliación a programas sociales, trámites de certeza jurídica y atención relacionada con las Becas Rita Cetina.

Durante el evento, la directora general para el Fomento y Preservación de la Paz, Zona 1, de la Secretaría de Gobernación, Martha Beatriz López López, anunció que ya se realizan gestiones para concretar la construcción de un Hospital Integral del IMSS Bienestar en Villa Juárez.

Explicó que el proyecto depende de la donación de un terreno por parte del Ayuntamiento de Navolato y aseguró que ya se cuenta con recursos para iniciar la obra una vez definido el predio.

Además, informó que también se contempla la construcción de la preparatoria “Margarita Maza”, así como estudios para establecer una universidad en esta comunidad agrícola.

En su mensaje, Bonilla Valverde afirmó que el nuevo centro representa un avance en materia de justicia social y atención para las familias de la región, particularmente para trabajadores agrícolas que históricamente han solicitado mayores servicios y oportunidades.

Señaló que el proyecto forma parte de una estrategia conjunta entre los tres niveles de Gobierno para atender temas como salud, educación, vivienda, empleo y seguridad.

Indicó además que este nuevo espacio se suma a las acciones desarrolladas por la Mesa Intersecretarial de Atención a Villa Juárez, mediante la cual distintas dependencias han trabajado de manera coordinada para responder a necesidades de la comunidad.

El Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó el respaldo de los gobiernos estatal y federal hacia Villa Juárez y señaló que el municipio colaborará en los proyectos anunciados para beneficiar a las familias de la sindicatura.

En el acto también estuvieron presentes el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos; el Secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; y el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julices Julián Tadeo González Calzada.