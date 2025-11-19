$!Inauguran Changan en Culiacán

En un evento que combinó la celebración de un legado empresarial y la presentación de vanguardia tecnológica, Grupo Alerta inauguró oficialmente la agencia Changan en Culiacán, la segunda de la marca en Sinaloa después de Mazatlán y la apertura consolida una inversión de 120 millones de pesos y reafirma el compromiso de Grupo Alerta con la capital sinaloense. La inauguración de Changan en Culiacán ocurrió en un año significativo para Grupo Alerta, que celebra 80 años como conglomerado en la cual el padre Manuel Julián Ochoa Rosas bendijo el lugar, después, la directora general de Grupo Alerta, Carmen Espinosa, agradeció la presencia de clientes, amigos, colaboradores y socios comerciales, enfatizando que la agencia está para brindar un servicio con calidez y calidad. Grupo Alerta cuenta con 45 años de trabajo en el sector automotriz.







El Ingeniero Roberto Becerra, Vicepresidente de Grupo Alerta destacó que la agencia representa creer en la ciudad y apostar por ella aunque no han sido las mejores épocas y consideró que Culiacán tiene un brillante futuro al ser la segunda tienda que el grupo opera para Changan, lo que demuestra su creencia en el producto y en la gente. “Esta agencia para nosotros representa primero que nada creer en Culiacán apostar por Culiacán. Es una ciudad hermana para nosotros y aún cuando no han sido las mejores épocas, creo que tiene un brillante futuro para adelante y aquí estamos nosotros refrendando nuestro compromiso con esta ciudad. También tenemos un gran compromiso con Changan, esta es nuestra segunda agencia con ellos, creemos en el producto, creemos en la gente” señaló Becerra.











En representación del Gobierno del Estado de Sinaloa, asistió Feliciano Castro Meléndrez, Secretario de Economía y señaló que asistir a la inauguración de una empresa que significa inversión es constatar la iniciativa y el esfuerzo de empresarios que le apuestan a Sinaloa. “Seguimos comprometidos de proporcionar condiciones para que la inversión privada crezca, para que la inversión privada se desarrolle. Sumando esfuerzos, reiteramos nuestro compromiso. Felicidades al grupo alerta, felicidades a Culiacán porque tendrá una oferta más en el mercado automotriz”, compartió Castro. Durante el evento el secretario también subrayó el impacto positivo que generan los 120 millones de pesos invertidos, indicando que cada empleo que se genera trae consigo situaciones de transformación que se traducen en bienestar para el estado y dijo que en los cuatro años de gobierno del doctor Rubén Rocha Moya, se han ejercido 114 mil millones de pesos de inversión, fortaleciendo la tendencia de desarrollo. En el evento se indicó que Changan se posiciona como una de las tres marcas más importantes de China. Con un legado de más de 160 años en innovación, seguridad y sostenibilidad, la marca tiene presencia en más de 60 países a nivel global. Samuel Echeverría, director de operaciones de Changan México, detalló que la tienda de Culiacán es la número 68 a nivel nacional y que la red de distribuidores de Changan planea cerrar el año con 80 agencias y terminará con un total de 100 tiendas construidas. También un elemento central de la propuesta de valor de Changan, y en particular de la línea Deepal, es su tecnología híbrida avanzada. Echeverría explicó que la gama Deepal opera bajo la filosofía Shangri-la, una combinación de tecnología que busca adaptarse al ser humano.







