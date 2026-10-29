$!Inauguran Congreso Internacional de Valuación en Culiacán; ‘se sigue teniendo confianza’: Alcaldesa

Inauguraron en Culiacán el LXI Congreso Internacional de Valuación, que reunirá desde este jueves 29 al sábado 31 de octubre a especialistas de México, Colombia, Perú, España, entre otros países. La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal afirmó que realizar este Congreso significa que desde el exterior se sigue teniendo confianza tanto en Sinaloa como en su capital. “Habla de que Culiacán es una ciudad importante, de que se sigue teniendo esa confianza en nuestro estado, en nuestra ciudad, en su gente. Vienen personas, valuadores, congresistas de otros países, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de España. Eso viene a abrirnos muchas oportunidades”, aseguró.

También durante el acto inaugural, Ramos Villarreal agradeció al comité organizador por elegir a Culiacán como sede y destacó la importancia del trabajo de los valuadores para dar certeza sobre el valor de viviendas, edificios comerciales e instalaciones industriales. “Agradezco al comité organizador y a las instituciones que hicieron posible este encuentro. Gracias, muchas gracias por elegir nuestra ciudad y por la confianza depositada en nuestra gente”, expresó. Señaló que el congreso representa una oportunidad para intercambiar experiencias con profesionistas de otras ciudades y países, además de fortalecer alianzas que contribuyan al desarrollo del municipio. David Roberto Haper Guerrero, presidente del Colegio de Valuadores de Sinaloa, Centro, A. C., consideró que el encuentro permitirá al gremio reencontrarse y construir una nueva etapa para la profesión ante los desafíos que enfrenta el sector. “Queremos aprovechar esta oportunidad para mostrarles lo mejor de nuestra tierra. Culiacán es una ciudad de gente trabajadora, emprendedora, generosa y hospitalaria; una ciudad que tiene mucho que ofrecer y hoy abre sus puertas para recibirlos con los brazos abiertos”, manifestó.