$!Inauguran el Mundialito Culiacán 2026 en el Estadio de los Dorados

Con un despliegue de música y el entusiasmo de cientos de jóvenes deportistas, se llevó a cabo la inauguración del Mundialito 2026 en el Estadio de los Dorados. El evento, que reunió a familias enteras, destacó por su organización y el espíritu de competencia que ya se respira en la capital sinaloense.









La ceremonia inició a las 06:00 horas con la presentación oficial de los equipos de futbol que buscarán la gloria en esta edición. El ambiente festivo cobró vida con la aparición de la mascota oficial del torneo, un carismático capibara, acompañada por las coreografías de animadores y animadoras que encendieron los ánimos en la tribuna.









Tras realizarse con respeto los honores a la bandera, tuvo lugar uno de los momentos protocolarios más especiales de la velada. El niño en representación de todos los jugadores encabezó la toma de protesta, comprometiendo a los participantes a competir con honestidad ante la mirada de los delegados del torneo, quienes validaron el acto con el tradicional grito de ¡Viva México!.







