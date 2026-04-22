$!Inauguran el Mundialito Escolar de Fútbol del Gobierno de Sinaloa

A semanas del inicio de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Instituto Sinaloense del Deporte inauguraron el Mundialito Escolar, de donde resultarán seleccionados los equipos que representarán a Sinaloa a nivel nacional. Esta es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cuyo propósito es fomentar la actividad física, la sana convivencia y el trabajo en equipo entre estudiantes de educación básica y media superior.





La inauguración se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza” en Culiacán. El evento estuvo encabezado por Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación, y Armando Camacho Aguilar, director general del ISDE, además de distintos directivos de planteles que participan en este torneo. Como estudiantes representantes de los distintos niveles educativos estuvieron Marco Fabián Gómez, representando a las secundarias del Estado, Saira García Barraza de la Secundaria Técnica número 10 y como representante de las preparatorias del estado, Melissa Michell Álvarez, de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Félix Niebla comentó que este mundialito busca que la infancias tengan un desarrollo integral, y aseguró que se acompañará a los niños en sus trayectorias educativas a través de estrategias, siendo el deporte una parte fundamental para lograrlo.





“Más que expectativas, nosotros aspiramos a construir valores, a construir desde las aulas ciudadanos íntegros, que nuestra niñez tenga un desarrollo integral, que no solo sea la transmisión de conocimientos en las aulas, sino que participen en la práctica de un deporte, que participen en convivir, en estrechar lazos”, dijo. “Lo queremos hacer con estrategias puntuales, con la práctica de deporte, con el tema de mejorar las evaluaciones que estamos realizando de la nueva escuela mexicana, pero también hacerlo para que reconstruyamos el tejido social, que tanto nos hace falta como sociedad”. El director general del ISDE, Armando Camacho, mencionó que Sinaloa cuenta con grandes deportistas que representan al estado a nivel nacional, que son el semillero de los distintos niveles educativos y se espera que rebasen las fronteras del País. “Sinaloa está representado por grandes jóvenes, compañías de algunos de ustedes, que hoy nos están presentando a nivel nacional en la Olimpiada, principalmente en la Olimpiada Nacional y donde por cierto, Sinaloa ha arrancado, les comento a las autoridades que nos acompañan, ha arrancado de una gran manera con 14 medallas ya a unos pocos días de competencia”, expresó. “Estamos rompiendo récord básicamente en ciclismo, nos ha dado la continuidad el béisbol cinco y todos esos jóvenes que nos dan ese apoyo y esa representatividad exitosa son el semillero de los distintos niveles educativos que cursan y están bajo la instrucción de los maestros de educación física”. La Secretaria de Educación enfatizó que los equipos que sean seleccionados tendrán la oportunidad de vivir el mundial desde la Ciudad de México.





