$!Inauguran el mural ‘Jardín de juegos Mágico’ en el Jardín de Niños de la UAS

Con un mensaje centrado en la armonía, fue inaugurado el mural “Jardín de Juegos Mágico” en el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es el resultado del proyecto Vamos Pintando, una iniciativa realizada en colaboración con la institución de asistencia privada Suma Sociedad Unida, que busca fortalecer la cultura de la paz a través del arte. Durante la ceremonia, la directora del Jardín de Niños UAS, Ariana Patricia Navarro Sillas, destacó el entusiasmo de los pequeños, quienes no solo participaron en la convocatoria de dibujo, sino que también tomaron las brochas para ayudar en el mural. Navarro Sillas compartió que durante la elaboración del mural cayó una ligera lluvia y los alumnos se resistían a dejar de pintar para resguardarse.

“Los niños no querían meterse, querían seguir pintando su mural”, recordó Navarro Sillas El mural fue coordinado por las estudiantes de la Escuela de Arte, Anna Carolina Rivera Yee y Yuveli Alesiram Ornelas Lugo, quienes contaron con el apoyo de brigadistas de las facultades de Diseño y Artes Visuales, así como de Arquitectura. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas del plantel, cuyas ideas y dibujos sobre la paz sirvieron de base para el diseño final. El diseño del mural integra elementos significativos para los infantes y las artistas explicaron que incluyeron figuras como la Rana René, bloques de colores y un hada para representar las emociones y la magia de la infancia. Un detalle personal fue la inclusión de ‘Poppy’, un perrito de peluche que acompañó a Yuveli Ornelas durante su propio paso por el Kínder.