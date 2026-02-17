$!Inauguran el mural ‘Jardín de juegos Mágico’ en el Jardín de Niños de la UAS

Con un mensaje centrado en la armonía, fue inaugurado el mural “Jardín de Juegos Mágico” en el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es el resultado del proyecto Vamos Pintando, una iniciativa realizada en colaboración con la institución de asistencia privada Suma Sociedad Unida, que busca fortalecer la cultura de la paz a través del arte.
Durante la ceremonia, la directora del Jardín de Niños UAS, Ariana Patricia Navarro Sillas, destacó el entusiasmo de los pequeños, quienes no solo participaron en la convocatoria de dibujo, sino que también tomaron las brochas para ayudar en el mural.
Navarro Sillas compartió que durante la elaboración del mural cayó una ligera lluvia y los alumnos se resistían a dejar de pintar para resguardarse.
“Los niños no querían meterse, querían seguir pintando su mural”, recordó Navarro Sillas
El mural fue coordinado por las estudiantes de la Escuela de Arte, Anna Carolina Rivera Yee y Yuveli Alesiram Ornelas Lugo, quienes contaron con el apoyo de brigadistas de las facultades de Diseño y Artes Visuales, así como de Arquitectura.
Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas del plantel, cuyas ideas y dibujos sobre la paz sirvieron de base para el diseño final.
El diseño del mural integra elementos significativos para los infantes y las artistas explicaron que incluyeron figuras como la Rana René, bloques de colores y un hada para representar las emociones y la magia de la infancia.
Un detalle personal fue la inclusión de ‘Poppy’, un perrito de peluche que acompañó a Yuveli Ornelas durante su propio paso por el Kínder.
Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, señaló que este trabajo forma parte de un esfuerzo integral en toda la universidad para fomentar el sentido de pertenencia desde temprana edad.
“Vemos a los niños con mucha pertenencia a la Universidad Autónoma de Sinaloa y eso es bueno porque desde que ellos se van formando ya llevan esa identidad”, expresó Angulo de Madueña.
José Iván Velázquez Aréchiga, director de Suma Sociedad Unida, enfatizó que la paz se construye compartiendo y abriendo nuevos caminos.
Reconoció que, aunque Sinaloa ha enfrentado problemas de violencia, la capacidad de la comunidad para escribir una nueva historia se manifiesta en proyectos colectivos como este.
“A cada persona que pasa por aquí nos regalan un momento para impresionarnos, para inspirarnos, para motivarnos a actuar conforme nuestros valores y principios de sana convivencia, de armonía, de paz”, puntualizó Velázquez Aréchiga.
La jornada concluyó con un mensaje de la pequeña Irlanda López Lara, alumna de tercer grado, quien agradeció el mural.
Tras el corte de listón, las autoridades universitarias y representantes de Suma entregaron reconocimientos a las artistas y participantes, formalizando la entrega de este nuevo espacio de expresión para la comunidad educativa.