$!Inauguran el primer Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa inauguró el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, considerado el primero en su tipo en la entidad y con el que se busca fortalecer la red de atención médica y garantizar el abasto de sangre para la población sinaloense. Acompañada por el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde encabezó el corte del listón inaugural del nuevo centro, ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán.







Durante el acto, Bonilla Valverde destacó que este espacio brindará atención gratuita a quienes requieran de sangre o hemoderivados, además de promover la donación altruista entre la población. “Este es el primer centro de este tipo, atenderá de forma gratuita a quien lo necesite e invitamos a la población a que también donen sangre, aquí se les atenderá con calidad”, expresó. La Gobernadora realizó un recorrido por las instalaciones, donde la directora del centro, Ana Cristina Olivas Bejarano, explicó el funcionamiento de las distintas áreas especializadas y la operatividad del inmueble, en el que se invirtieron 18 millones de pesos.





