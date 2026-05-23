$!Inauguran en Culiacán la instalación Rosa Mexicana para reflexionar sobre la violencia de género

CULIACÁN._ En un esfuerzo por transformar el dolor en memoria y la violencia en resiliencia, La Casa del Maquío inauguró la instalación colectiva Rosa Mexicana, una intervención de arte textil liderada por la reconocida artista multidisciplinaria Elina Chauvet. La obra, que surge tras un taller de siete días, busca resignificar el color rosa, asociando objetos de ese color a los feminicidios en Ciudad Juárez como un símbolo de sororidad y acompañamiento. “Fue una semana maravillosa, la verdad es que ha sido extraordinario todo el tiempo compartido, todo el aprendizaje, porque yo también he aprendido”, señaló Elina Chauvet.

La Casa Nómada fue intervenida por los artistas; es un proyecto de Icebox Collective con sede en Washington y, de las cuatro estructuras de este tipo que existen en el mundo, una está en Culiacán. Durante la ceremonia, la directora de La Casa del Maquío, Carmina Arely Medina Peña, enfatizó que este proyecto responde a la necesidad de la ciudad de vivir desde la resiliencia y no desde el miedo, buscando deconstruir Culiacán desde una cultura de paz. “Todas y todos podamos vivir desde la resiliencia, no vivir con miedo, sino ser propositivos”, señaló.

Por su parte, Elina Chauvet, quien vivió más de 30 años en Sinaloa, expresó que regresar a la ciudad para realizar esta obra ha sido satisfactorio, especialmente por la urgencia de generar conciencia a través del arte en tiempos difíciles. Explicó que la pieza realizada junto a los 15 creadores permanecerá expuesta hasta que los elementos naturales como el sol, el calor y el agua degraden el textil, permitiendo que la obra llegue a su fin de manera natural.

Con esta intervención, La Casa del Maquío y el colectivo de artistas invitan a la ciudadanía a apropiarse del espacio, reflexionar sobre las violencias de género y honrar la memoria de las víctimas a través de una red de colaboración que sustituye las jerarquías por la creación compartida. A diferencia de otras obras, Rosa Mexicana no fue un trabajo individual, ya que 15 artistas y creadores locales materializaron las piezas que habitan el interior de la estructura metálica forrada de textiles. Los participantes galardonados por su labor fueron Jonathan Campos Acevedo, quien también realizó el montaje físico y técnico; Ariadna Santiago Ochoa, Kareli Álvarez, Karen Alexa, Zulema Olivas Sánchez, Margarita Aidé Félix Torres, Kimberly Cabrera, Roxana Meriel Ledesma Leyva, Jairo Medrano Aguilar, Kate Menor, Lizzi Cristerna

y Kimberly Cuén.