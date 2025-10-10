$!Inauguran en el Hospital IMSS Bienestar en Culiacán clínica reconstructiva de mama

CULIACÁN._ La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz inauguró este viernes una nueva área destinada brindar servicio de cirugía plástica reconstructiva en el Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar, “Dr. Bernardo J. Gastélum”, cuyo objetivo principal es atender de manera inmediata a mujeres que hayan perdido su seno a causa de cáncer de mama. La Clínica Reconstructiva de Mama tiene el objetivo de brindar atención especializada, integral, oportuna y de calidad en la evaluación y tratamiento reconstructivo en pacientes con secuelas por cáncer de mama, mediante un modelo multidisciplinario centrado en la paciente, conforme a los principios de equidad, universalidad y gratuidad del Gobierno del Estado de Sinaloa, DIF Sinaloa e IMSS-Bienestar. En las instalaciones se realizará la detección temprana a pacientes con alta cobertura, se brindará atención médica, quirúrgica, psicológica y de trabajo social en una misma unidad, con estos servicios se pretende disminuir los tiempos de diagnóstico y de tratamiento reconstructivo final, la Clínica de Reconstrucción de Mama brindará opciones reconstructivas a mujeres mastectomizadas.





Durante el evento de inauguración y corte de listón la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz agradeció en primer lugar la iniciativa de un grupo de cirujanos plásticos la iniciativa que le presentaron hace ya cuatro años para realizar esta jornada la cual ya es uno de los principales programas de DIF Sinaloa, además se congratuló con el apoyo y empatía que se ha recibido por parte de los equipos médicos y el personal administrativo del Hospital Civil de Culiacán, Hospital General de Culiacán y Hospital General de Los Mochis. Rocha Ruiz destacó en su mensaje que esta Clínica Reconstructiva de Mama, es iniciativa de la doctora Rafaela Martínez, la cual fue respaldada por directivos del Hospital General de Culiacán, y representa un avance significativo en la atención integral a las pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama, enfermedad que no sólo las afecta a ellas si no a toda la familia. “Con la apertura de estos espacios reafirmamos nuestro compromiso en la atención a la salud, la dignidad de las personas y el bienestar de la población, este es un espacio que le va a dar sonrisa a muchísimas mujeres que les va a regresar la seguridad a quienes están siendo diagnosticadas, a esas 800 mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer de mama, sepan que no están solas, que hay todo un equipo multidisciplinario, muy capaz, tanto en sus conocimientos como en su amor al prójimo que las van a recibir con mucho cariño y las van a atender a ellas de sus familias, porque también se atiende el tema de la salud emocional”, manifestó.





En la inauguración estuvo Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en Sinaloa, quien expresó que es ya una realidad que el Hospital General de Culiacán cuente con un área importante ante el incremento de casos de cáncer de mama destacando el trabajo diario enfocado en atender a las mujeres de Sinaloa como una estrategia del Gobernador Rubén Rocha Moya. “Son acciones viables que sin duda van a devolver la sonrisa a tantas mujeres, felicidades los invito a que sigamos trabajando y construyendo un mejor Sinaloa rescatando mujeres”, destacó. Lucas Lugo Félix, Subdirector Médico del Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum” en sus palabras de bienvenida expresó total apoyo para colaborar siempre en temas de salud, el Hospital General es un “Un hospital de puertas abiertas dispuesto a colaborar en temas de salud”.



