“La Agenda Púrpura 64 es más que leyes y más que realidades son los sentires, son los dolores y el sufrimiento de las mujeres sinaloenses. No la inventamos, nació de la voz de las sinaloenses, voz que no se escuchaba más que gracias a los gritos de las colectivas feministas que no pararon hasta que un Congreso llegó y les puso la debida atención”, dijo.

Aseguró que todas las iniciativas que se presentaron implicaron una batalla por cambiar estereotipos, cambiar mentalidades, pero principalmente fue una batalla que se ganó para cambiar las realidades de las sinaloenses.