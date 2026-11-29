CULIACÁN._ Entre pinturas, fotografías, tejidos y objetos que forman parte de su lucha cotidiana, familias buscadoras inauguraron este domingo la exposición “Raíces: Rastros de Resistencia”, un espacio donde el arte se convirtió en una forma de expresar el dolor, mantener viva la memoria y visibilizar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. La muestra, instalada en la Galería de Arte Frida Kahlo, se realizó en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, conmemorado este 29 de noviembre, y tuvo como punto de partida un proceso de acompañamiento y arteterapia con integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, bajo la dirección de la artista y feminista Claudia Zazueta Armenta.

Durante la inauguración, la Secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento, María del Rosario Valdez Páez, reconoció la valentía de las participantes por compartir sus historias y abrir espacios para que la sociedad se acerque a una realidad que necesita ser visibilizada. De acuerdo a un comunicado, la funcionaria destacó que el arte permite expresar emociones, acompañar el dolor y encontrar formas de sanar, al tiempo que llamó a caminar junto a las familias en su exigencia de justicia y claridad. Las piezas expuestas reflejan el sentir de quienes buscan: retratos y pinturas que representan a sus familiares, fotografías, herramientas utilizadas durante las jornadas de búsqueda y una red elaborada con hilo rojo, como símbolo y vínculos que permanecen.

Cada elemento lleva un mensaje y una historia que invita a mirar más allá de la obra, hacia la ausencia, la esperanza y la resistencia de quienes no dejan de buscar. Por su parte, María Isabel Cruz Bernal, presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras, compartió que este proceso permitió transformar parte de su dolor en expresiones que también unen y acompañan. Señaló que cada pincelada estuvo marcada por lágrimas, risas y emociones, y que el trabajo colectivo ha sido una manera de sostenerse, sanar poco a poco y acercar a la sociedad a su lucha, pues la búsqueda también necesita más ojos, manos y personas dispuestas a involucrarse.

En el encuentro, la Senadora Ana Francis Chiquete Elizalde reconoció la fortaleza de las familias y el poder del arte para expresar aquello que muchas veces las palabras no alcanzan, además de destacar la importancia de construir redes de acompañamiento entre sociedad, instituciones y colectivos. Asimismo, alentó a las participantes a seguir explorando distintas formas de expresión que les permitan compartir sus emociones y encontrar nuevas posibilidades a través de la creación.