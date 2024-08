En la ciudad existe el árbol de la esperanza, ubicado en una jardinera de la plazuela Álvaro Obregón, en el centro de Culiacán del cual se desprenden fotografías de personas que son buscadas por sus familiares.

Por su parte, Alma Rosa Rojo Medina, quién busca a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina desde hace 15 años manifestó haber sufrido sentimientos encontrados al ver la fotografía de su familiar en esa pared, sin embargo, el espacio lo utilizará como un lugar de apoyo emocional donde colocará veladoras y flores hasta encontrarlo.

“Aquí es un lugar al que vamos a venir a ponerles velas, al ponerles la flor, ya que no tenemos un lugar donde ponerles una veladora o una flor porque no sabemos donde quedaron porque no hemos logrado encontrarlos”.

Para Martha Beatriz Vega Ruiz este jardín es un descanso para su corazón, dónde recordara a su esposo Jorge Cumberto Martínez, desaparecido en 1977.

“Este jardín de la memoria es un descanso de nuestro corazón aquí, ciertamente vamos a venir a recordar. Pero a recordar tiempos felices, donde ellos no estaban en esa pared, ellos nos acompañaban, nos abrazaban, nos decían que nos amaban y siempre en los momentos felices estaban con nosotros”.

“Este jardín, creo, nos va a traer paz porque aquí podemos venir todas y todos en un momento especial en nuestra vida para acompañarlos para decirles ‘sigo buscándote’”, expresó.

En lugar del Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, la apertura al memorial estuvo a cargo del Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos quien refrendó solidaridad y compromiso con las víctimas.

“En reuniones con ustedes surgió el que pudieran contar con un espacio digno, donde ustedes encontrarán las mejores condiciones para un punto de encuentro, pata recordar y para refrendar la fe que tiene cada uno de ustedes que es lo que los mantiene adelante”.