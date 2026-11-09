$!Inauguran la cuarta Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026

Con un llamado a convertir los libros en espacios de diálogo, memoria y construcción de paz, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, inauguró la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026, que durante siete días reunirá a escritores, editoriales, lectores y promotores culturales. Durante el acto inaugural, Domínguez Nava destacó que la lectura, aunque suele ser una experiencia individual, también puede convertirse en un encuentro colectivo que reúna a familias, estudiantes, escritores y a la comunidad cultural. “Esta cuarta Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 es una enorme lectura en voz alta, un acercamiento lector con creadores y un recordatorio de lo que podemos lograr entre todas y todos: Gobierno, instituciones educativas o culturales y la sociedad”, expresó.







La Gobernadora señaló que las ferias del libro representan una oportunidad para acercar la literatura a la población desde la infancia, fortalecer la actividad cultural y generar espacios para compartir ideas y experiencias. En ese sentido, consideró que Culiacán puede convertirse en un libro abierto, donde las nuevas generaciones encuentren historias, conceptos y herramientas para construir formas de convivencia menos violentas y orientadas al entendimiento y la paz. “Con esta fiesta de la imaginación, la memoria y el conocimiento creemos que Culiacán puede ser también un libro abierto, un lugar, un espacio para que nuestros jóvenes y la población en general se apropien de nuevas ideas, metáforas, historias y conceptos que permitan abrir formas de convivencia menos violentas y notas a favor del entendimiento y de la paz”, manifestó.





Domínguez Nava también reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las políticas de promoción de la lectura, entre ellas la inversión de 50 millones de pesos en libros para bibliotecas públicas y la distribución de dos millones de ejemplares de la colección 25 para el 25, impulsada por el Gobierno federal y el Fondo de Cultura Económica. Para esta edición, informó que participan 106 escritoras y escritores, además de 47 casas editoriales, que ofrecerán sus publicaciones y propuestas a los asistentes.



