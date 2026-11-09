$!Inauguran la cuarta Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026

Con un llamado a convertir los libros en espacios de diálogo, memoria y construcción de paz, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, inauguró la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026, que durante siete días reunirá a escritores, editoriales, lectores y promotores culturales.
Durante el acto inaugural, Domínguez Nava destacó que la lectura, aunque suele ser una experiencia individual, también puede convertirse en un encuentro colectivo que reúna a familias, estudiantes, escritores y a la comunidad cultural.
“Esta cuarta Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 es una enorme lectura en voz alta, un acercamiento lector con creadores y un recordatorio de lo que podemos lograr entre todas y todos: Gobierno, instituciones educativas o culturales y la sociedad”, expresó.
La Gobernadora señaló que las ferias del libro representan una oportunidad para acercar la literatura a la población desde la infancia, fortalecer la actividad cultural y generar espacios para compartir ideas y experiencias.
En ese sentido, consideró que Culiacán puede convertirse en un libro abierto, donde las nuevas generaciones encuentren historias, conceptos y herramientas para construir formas de convivencia menos violentas y orientadas al entendimiento y la paz.
“Con esta fiesta de la imaginación, la memoria y el conocimiento creemos que Culiacán puede ser también un libro abierto, un lugar, un espacio para que nuestros jóvenes y la población en general se apropien de nuevas ideas, metáforas, historias y conceptos que permitan abrir formas de convivencia menos violentas y notas a favor del entendimiento y de la paz”, manifestó.
Domínguez Nava también reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las políticas de promoción de la lectura, entre ellas la inversión de 50 millones de pesos en libros para bibliotecas públicas y la distribución de dos millones de ejemplares de la colección 25 para el 25, impulsada por el Gobierno federal y el Fondo de Cultura Económica.
Para esta edición, informó que participan 106 escritoras y escritores, además de 47 casas editoriales, que ofrecerán sus publicaciones y propuestas a los asistentes.
Por su parte, la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó que los libros permiten conservar la historia, pero también imaginar el futuro que se desea construir para la ciudad.
“En los libros guardamos nuestra historia, pero también contamos con la posibilidad de imaginar el futuro que deseamos. Y justamente eso es lo que nos tiene reunidos el día de hoy, nuestras historias, el orgullo de pertenecer a esta tierra y las ganas de seguir construyendo un mejor Culiacán”, expresó.
La Presidenta Municipal agradeció el acompañamiento de la Gobernadora y el respaldo del Gobierno estatal para realizar el encuentro, con la intención de que la feria permanezca como parte del patrimonio cultural de la capital sinaloense.
En el acto también estuvieron presentes representantes del Congreso del Estado, del Gobierno estatal y del sector educativo y cultural, así como el periodista y escritor italiano Giorgio Ballario, invitado de esta edición.