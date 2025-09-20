$!Inauguran Maestría en Docencia de las Ciencias para estudiantes de la UPES

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa inauguró la Maestría en Docencia de las Ciencias, Campo Saberes y Pensamiento Científico en modalidad mixta, dirigida a docentes, supervisó y directores de educación básica.
La primera generación de este programa de estudios tiene una matrícula de 168 estudiantes, divididos en los campus de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.
Esta maestría está dirigida a docentes, técnicos pedagógicos, supervisores y directores de educación básica que hayan cursado o impartido los diplomados en Enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y Lenguaje impartidos por CONFÍE y tendrá una duración de dos años (2025-2027).
“Me da mucho gusto que estemos formando a las maestras y los maestros. Hemos formado 5 mil 200 diplomados y los hemos formado en la enseñanza de matemáticas, ciencias y lenguaje”, expresó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.
El Rector de la UPES, Jesús Aarón Quintero, destacó la implementación de este tipo de programas para forjar a mejor personal destinado a las aulas.
“Una educación con sentido de bienestar y justicia social que nos inspira e impulsa a construir un Sinaloa más próspero, equitativo e inclusivo”, manifestó.
La Secretaria de Educación Pública, Gloria Himelda Félix, reconoció que a través de estas especialidades se beneficia la formación de niñas y niños en la entidad.
“No solo están cursando un posgrado, están asumiendo con gran liderazgo un cambio que impactará directamente en la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes”.