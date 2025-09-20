Culiacán
Inauguran Maestría en Docencia de las Ciencias para estudiantes de la UPES

La primera generación de este programa de estudios tiene una matrícula de 168 estudiantes, divididos en los campus de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán
Humberto Quintero |
20/09/2025 12:09
La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa inauguró la Maestría en Docencia de las Ciencias, Campo Saberes y Pensamiento Científico en modalidad mixta, dirigida a docentes, supervisó y directores de educación básica.

La primera generación de este programa de estudios tiene una matrícula de 168 estudiantes, divididos en los campus de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Esta maestría está dirigida a docentes, técnicos pedagógicos, supervisores y directores de educación básica que hayan cursado o impartido los diplomados en Enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y Lenguaje impartidos por CONFÍE y tendrá una duración de dos años (2025-2027).

“Me da mucho gusto que estemos formando a las maestras y los maestros. Hemos formado 5 mil 200 diplomados y los hemos formado en la enseñanza de matemáticas, ciencias y lenguaje”, expresó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

El Rector de la UPES, Jesús Aarón Quintero, destacó la implementación de este tipo de programas para forjar a mejor personal destinado a las aulas.

“Una educación con sentido de bienestar y justicia social que nos inspira e impulsa a construir un Sinaloa más próspero, equitativo e inclusivo”, manifestó.

La Secretaria de Educación Pública, Gloria Himelda Félix, reconoció que a través de estas especialidades se beneficia la formación de niñas y niños en la entidad.

“No solo están cursando un posgrado, están asumiendo con gran liderazgo un cambio que impactará directamente en la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

