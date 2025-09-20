$!Inauguran Maestría en Docencia de las Ciencias para estudiantes de la UPES

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa inauguró la Maestría en Docencia de las Ciencias, Campo Saberes y Pensamiento Científico en modalidad mixta, dirigida a docentes, supervisó y directores de educación básica.

La primera generación de este programa de estudios tiene una matrícula de 168 estudiantes, divididos en los campus de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Esta maestría está dirigida a docentes, técnicos pedagógicos, supervisores y directores de educación básica que hayan cursado o impartido los diplomados en Enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y Lenguaje impartidos por CONFÍE y tendrá una duración de dos años (2025-2027).