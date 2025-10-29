$!Inauguran módulo Red Púrpura de la Policía Municipal en el Jardín Botánico de Culiacán

Autoridades inauguraron un módulo de la Red Púrpura, perteneciente a la Policía Municipal de Culiacán, ubicado en el Jardín Botánico en la colonia Burócrata. Como parte del acto inaugural, también se integraron a la corporación 33 nuevos cadetes formados en la Universidad de la Policía de Sinaloa. El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, reconoció que la institución de seguridad local mantiene un déficit en su estado de fuerza, por lo que es importante subsanarlo desde espacios públicos como los parques.







“Tenemos que tener mayor presencia en Culiacán, el estar más cerca de la gente nos permite cuidarlos de mejor manera, o si sucede algo, tener la capacidad más inmediata de estar”, expresó Gámez Mendívil. La Red Púrpura es una unidad especializada de la Policía Municipal, orientada a la atención a delitos contra la mujer, así como contra la familia. Este es el segundo módulo con el que se cuenta, sumado al ubicado en el Parque Las Riberas, en la sección del Río Humaya en el sector Tres Ríos de Culiacán.



