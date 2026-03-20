$!Inauguran mural ‘Agua y Género’ en oficinas de la Japac; destacan papel de mujeres en gestión del recurso

En el marco del Día Mundial del Agua, fue inaugurado el mural “Agua y Género” en las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, como un reconocimiento al papel de las mujeres en la gestión y cuidado del agua.
La obra fue realizada por los artistas Cristal Santisteban y Braulio Armenta, con la participación de trabajadoras de Japac.
El proyecto fue impulsado por Parques Alegres IAP y iniciativa ciudadana Vamos Pintando en colaboración con la paramunicipal.
El gerente de Japac, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, señaló que el mural refleja el compromiso de las mujeres dentro del organismo y destacó que el cuidado del agua es una tarea compartida.
“Que esta obra nos recuerde que el cuidado del agua es una tarea de todas y todos y que la participación de las mujeres es fundamental para construir un mejor futuro para nuestras ciudades”, manifestó.
Gabriela Camacho Osuna, directora de Vamos Pintando, dijo que la obra visibiliza los retos y las labores invisibles de las mujeres en el manejo del agua.
“Este mural no solo celebra el agua como fuente de vida, sino que visibiliza las perspectivas de género que atraviesan su manejo, las labores invisibles, los retos y la resiliencia de las mujeres que cuidan de nuestras comunidades y de nuestros recursos”, destacó.
En el acto se entregaron reconocimientos a colaboradoras de Japac que participaron en la creación del mural, entre ellas Ana Patricia López Romero, María Dolores López Fregoso, Carolina Orozco Méndez, Naisin Yahaira Yee Morelos y Tania Sánchez Carrasco, así como a Alba Araceli Galindo Félix, Gabriela Samaniego Herrera, Valeria Molina Montoya, Leticia Sarahí Gómez Ibarra y Crusheska Denise Valdés Aguirre.
La artista Cristal Santiesteban explicó que la obra aborda la igualdad de género desde la vida cotidiana y profesional.
“Habla sobre la igualdad de género y el cuidado del agua, dos temas que son muy importantes y que son conversaciones que vale la pena tener que empiezan en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos”.
“Podemos ver diferentes situaciones en el mural que son parte de nuestra vida cotidiana, seguramente de su vida, tanto de la mía y quisimos también poner un enfoque como en una parte del mural que habla sobre la vida profesional, porque creo que se habla mucho cuando es respecto a las mujeres sobre la vida en la casa, pero también la vida profesional es muy importante y quisimos plasmar ahí”, explicó.
El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Abraham Bello Esquivel, reconoció el papel histórico de las mujeres en la protección del agua.
“Son las mujeres quienes desde sus hogares, sus comunidades, sus espacios de trabajo han defendido, administrado y protegido este recurso tan importante que nos da la vida. Hoy más que nunca su voz, su experiencia y su participación son indispensables para contribuir en soluciones sostenibles y garantizar un mejor futuro para las nuevas generaciones”, dijo.
La Secretaria de las Mujeres municipal, María Elena Armenta de la Rocha, señaló que el mural es un llamado a la reflexión sobre la igualdad y el acceso al agua.
“Este es un llamado a la reflexión, a la conciencia colectiva y a la acción.
Nos recuerda que el acceso al agua, su preservación y su gestión responsable están profundamente ligados a la igualdad de oportunidad, al respeto de los derechos de todas las personas”, resaltó.
“En este espacio en este espacio permanezca un símbolo vivo de colaboración de responsabilidad compartida y de esperanza, inspirándonos a continuar construyendo un mejor presente y un futuro más digno para las nuevas generaciones”.
Al evento asistieron la presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nydia Gasca Aldama; la Secretaria de Bienestar municipal, Itzel Margarita Estolano Ibarra; el representante de Conagua, Ramón Alberto Gutiérrez; el presidente del patronato de Parques Alegres, Miguel Calderón Quevedo; la asesora de Parques Alegres, Anel Moreno; y la coordinadora del proyecto Vamos Pintando, Lizzy Criserna Ruiz.
El evento concluyó con el corte de listón y la develación del mural en Japac Country.