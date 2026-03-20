$!Inauguran mural ‘Agua y Género’ en oficinas de la Japac; destacan papel de mujeres en gestión del recurso

En el marco del Día Mundial del Agua, fue inaugurado el mural “Agua y Género” en las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, como un reconocimiento al papel de las mujeres en la gestión y cuidado del agua. La obra fue realizada por los artistas Cristal Santisteban y Braulio Armenta, con la participación de trabajadoras de Japac. El proyecto fue impulsado por Parques Alegres IAP y iniciativa ciudadana Vamos Pintando en colaboración con la paramunicipal. El gerente de Japac, Roberto Alfonso Zazueta Tapia, señaló que el mural refleja el compromiso de las mujeres dentro del organismo y destacó que el cuidado del agua es una tarea compartida.

“Que esta obra nos recuerde que el cuidado del agua es una tarea de todas y todos y que la participación de las mujeres es fundamental para construir un mejor futuro para nuestras ciudades”, manifestó. Gabriela Camacho Osuna, directora de Vamos Pintando, dijo que la obra visibiliza los retos y las labores invisibles de las mujeres en el manejo del agua. “Este mural no solo celebra el agua como fuente de vida, sino que visibiliza las perspectivas de género que atraviesan su manejo, las labores invisibles, los retos y la resiliencia de las mujeres que cuidan de nuestras comunidades y de nuestros recursos”, destacó. En el acto se entregaron reconocimientos a colaboradoras de Japac que participaron en la creación del mural, entre ellas Ana Patricia López Romero, María Dolores López Fregoso, Carolina Orozco Méndez, Naisin Yahaira Yee Morelos y Tania Sánchez Carrasco, así como a Alba Araceli Galindo Félix, Gabriela Samaniego Herrera, Valeria Molina Montoya, Leticia Sarahí Gómez Ibarra y Crusheska Denise Valdés Aguirre. La artista Cristal Santiesteban explicó que la obra aborda la igualdad de género desde la vida cotidiana y profesional.