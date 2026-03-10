$!Inauguran mural ‘Frecuencia Viva’ en Radio UAS: Un mural por la paz y la identidad universitaria

En un acto que transformó las paredes de la Radio Universidad Autónoma de Sinaloa en un lienzo de identidad y convivencia, se llevó a cabo la inauguración del mural por la paz y la identidad universitaria titulado ‘Frecuencia Viva’. La obra es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la UAS, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, y la institución Suma Sociedad Unida, como parte del proyecto ‘Murales de Paz’. Durante la ceremonia, Brenda Rodríguez García, directora de Radio UAS, destacó que el arte tiene el poder de transformar los espacios habitados diariamente.







“Radio UAS se suma a algo mucho más grande. La construcción de una cultura de paz. Los murales tienen esa capacidad maravillosa”, expresó Rodríguez García. Bajo la guía técnica y artística del artista Doctor Feis, el personal de la emisora, desde productores y reporteros hasta técnicos y administrativos, participó en un proceso creativo que duró varias semanas. Durante este tiempo, los trabajadores no solo aportaron ideas, sino que plasmaron con sus propias manos la esencia de la radio en los muros de la institución. José Iván Velázquez Aréchiga, Director de Suma Sociedad Unida, señaló que la construcción de paz se materializa a través de estos procesos de comunicación y reflexión colectiva.





