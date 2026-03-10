$!Inauguran mural ‘Frecuencia Viva’ en Radio UAS: Un mural por la paz y la identidad universitaria

En un acto que transformó las paredes de la Radio Universidad Autónoma de Sinaloa en un lienzo de identidad y convivencia, se llevó a cabo la inauguración del mural por la paz y la identidad universitaria titulado ‘Frecuencia Viva’.
La obra es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la UAS, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, y la institución Suma Sociedad Unida, como parte del proyecto ‘Murales de Paz’.
Durante la ceremonia, Brenda Rodríguez García, directora de Radio UAS, destacó que el arte tiene el poder de transformar los espacios habitados diariamente.
“Radio UAS se suma a algo mucho más grande. La construcción de una cultura de paz. Los murales tienen esa capacidad maravillosa”, expresó Rodríguez García.
Bajo la guía técnica y artística del artista Doctor Feis, el personal de la emisora, desde productores y reporteros hasta técnicos y administrativos, participó en un proceso creativo que duró varias semanas.
Durante este tiempo, los trabajadores no solo aportaron ideas, sino que plasmaron con sus propias manos la esencia de la radio en los muros de la institución.
José Iván Velázquez Aréchiga, Director de Suma Sociedad Unida, señaló que la construcción de paz se materializa a través de estos procesos de comunicación y reflexión colectiva.
Resaltó que los sinaloenses cuentan con lo necesario para enfrentar retos complejos mediante la suma de esfuerzos institucionales.
Sofía Angulo Olivas, Directora de Bienestar Universitario, enfatizó que este proyecto se inscribe en el Plan de Desarrollo Institucional Visión de Futuro 2025.
La iniciativa busca fortalecer los valores y la promoción de la paz a través de la participación ciudadana y el arte urbano.
Angulo Olivas celebró la ubicación estratégica del mural, mencionando que la zona cuenta con una alta movilidad de niños y padres de familia que ahora podrán disfrutar de una obra que identifica claramente las instalaciones de la radio.
“Debemos de ir trabajando para que cada día seamos más los que busquemos la paz que necesitamos”, puntualizó Angulo Olivas.
El evento concluyó con el corte de listón y la entrega de un reconocimiento especial a Radio UAS por parte de Sarahí Pineda, coordinadora de murales de Suma y también se brindó un aplauso especial a Josué, quien trabajó al lado del Doctor Feis al pintar el mural.