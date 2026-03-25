$!Inauguran mural inclusivo en el Centro de Autismo de Sinaloa para visibilizar a las infancias

En el marco de las acciones por la inclusión social, el Sistema DIF Sinaloa presentó este miércoles el mural “Nuestra Voz, Nuestra Pared” en el Centro de Autismo del Estado, una obra que pone en el centro la participación de niñas y niños dentro del espectro autista. Durante el acto, autoridades estatales destacaron que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de intervención urbana a través del arte, la cual ha permitido la creación de miles de murales en la capital sinaloense con la colaboración de decenas de artistas.





Esta iniciativa, señalaron, busca transformar espacios públicos y generar conciencia sobre problemáticas sociales mediante expresiones visuales. La pieza fue desarrollada bajo un enfoque colaborativo, integrando ideas, dibujos y percepciones de las propias infancias que acuden al centro. La artista responsable explicó que este tipo de ejercicios no solo embellecen los espacios, sino que fomentan el sentido de pertenencia y permiten a los menores reconocerse como creadores. La presidenta del DIF estatal Eneyda Rocha Ruiz subrayó que la obra también tiene un sentido conmemorativo al acercarse el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, resaltando la importancia de construir una sociedad más empática e informada.



