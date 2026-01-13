$!Inauguran mural por la paz en la Primaria Sócrates de Culiacán; niños asesinados son representados en el mismo

Como parte de una estrategia orientada a la construcción de una cultura de paz desde la infancia, este martes fue inaugurado un mural en la Escuela Primaria Sócrates, en Culiacán, realizado en colaboración con la organización Suma y el artista sinaloense Dante Aguilera Benítez. El mural forma parte de un proyecto que busca promover valores como la paz, la resiliencia y la convivencia, a través del arte y la participación activa de niñas y niños, en un contexto marcado por la violencia que ha impactado a la comunidad escolar y a la sociedad sinaloense.





La Escuela Primaria Sócrates fue el plantel donde estudiaban Gael y Alexander, menores que fueron asesinados en hechos violentos ocurridos en Culiacán, un suceso que generó conmoción social y puso en el centro del debate la necesidad de atender las causas de la violencia y fortalecer acciones preventivas desde distintos ámbitos, incluido el educativo. Víctor Manuel Aispuro, director de la primaria, señaló que la iniciativa parte del reconocimiento de que la formación de valores comienza en el entorno familiar y se refuerza en la escuela, por lo que consideró indispensable trabajar con las nuevas generaciones para sentar bases de una cultura de paz a mediano y largo plazo.





Explicó que, si bien la seguridad es una responsabilidad de las autoridades, desde la comunidad educativa se busca contribuir a la construcción de una paz permanente que evite que más familias enfrenten situaciones de violencia, mediante acciones simbólicas y pedagógicas que involucren directamente a las y los estudiantes. El mural fue concebido con un enfoque narrativo y artístico que integra elementos de historia, cuento y resiliencia, y fue desarrollado con la participación activa del alumnado, quienes intervinieron en el proceso creativo como parte central del proyecto. De acuerdo con la dirección del plantel, el objetivo es que las niñas y los niños no sólo sean espectadores, sino actores en la construcción de mensajes positivos que promuevan la convivencia, el respeto y la paz, utilizando el arte como herramienta educativa. En el desarrollo del proyecto participaron madres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Suma, que ha impulsado diversas iniciativas enfocadas en la reconstrucción del tejido social y la promoción de la paz en comunidades afectadas por la violencia.



