Inauguran oficinas de la nueva Comunidad de Jubilados Universitarios en Culiacán

La Comunidad de Jubilados Universitarios A.C. puso en marcha este lunes sus nuevas oficinas en Culiacán, un espacio destinado a ofrecer atención, actividades recreativas y servicios para personal retirado de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las instalaciones se ubican en la calle General Ángel Flores #653 A Poniente, en la colonia Centro.

El acto de apertura reunió a integrantes de la directiva y afiliados provenientes de las cuatro unidades regionales de la UAS, tanto académicos como administrativos.

Durante la ceremonia, el representante de la asociación, Saturnino Mascareño Cruz, destacó que la habilitación del sitio es el resultado de un proyecto impulsado desde mediados de año.

Mascareño Cruz explicó que el lugar fue arrendado con el propósito de contar con un espacio formal para la atención y servicio de los jubilados universitarios.

Señaló que las instalaciones permitirán mejorar la comunicación entre los integrantes, además de brindar un punto de encuentro para realizar trámites, convivencias y actividades orientadas al bienestar.

El representante detalló que el inmueble fue acondicionado con áreas para reuniones, espacios de convivencia y zonas destinadas a actividades recreativas, juegos de mesa como lotería, ajedrez y dominó, así como para talleres y pláticas relacionadas con temas de salud, particularmente enfermedades crónico-degenerativas.

Tras el corte de listón, los asistentes recorrieron las áreas internas, que incluyen espacios de usos múltiples, servicios sanitarios y cocina. La oficina operará de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Mascareño Cruz convocó a más personal jubilado de la UAS a sumarse a la asociación, que actualmente agrupa a cientos de integrantes con representación en todas las regiones universitarias.

La inauguración concluyó con un mensaje de agradecimiento y el compromiso de la mesa directiva de continuar fortaleciendo la organización y la vinculación con la Universidad.

La Comunidad de Jubilados comenzó a gestarse el pasado verano, y en menos de seis meses ya cuentan con oficinas.