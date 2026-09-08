$!Inauguran oficinas de la Secretaría de las Mujeres en Culiacán

La Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal inauguró este martes las nuevas oficinas centrales de la Secretaría de las Mujeres de Culiacán, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la atención que se brinda a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Acompañada de la secretaria de las Mujeres, María del Rosario Valdez Páez, la Presidenta Municipal realizó el corte de listón de las instalaciones, ubicadas sobre la avenida Jesús Andrade y calle Mariano Escobedo. El nuevo espacio concentrará a más de 60 trabajadoras y trabajadores de las distintas áreas de la Secretaría de las Mujeres y del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, Compavif.







Ramos Villarreal señaló que anteriormente la Secretaría contaba con un espacio reducido, por lo que se decidió habilitar estas instalaciones para mejorar las condiciones tanto del personal como de las personas que acuden en busca de apoyo. Indicó que deben redoblar esfuerzos a favor del acompañamiento de las mujeres y adolescentes del municipio que requieran la atención inmediata de todos los servicios con los que disponen. En las nuevas oficinas se brindará atención psicológica, jurídica y de trabajo social, además de acompañamiento a mujeres y menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad o enfrenten algún tipo de violencia. La Secretaría también impulsa programas enfocados en la autonomía, crecimiento y desarrollo de las mujeres, además de acciones relacionadas con la prevención y atención de las violencias.





